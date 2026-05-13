Más de 1.600 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil velarán por la seguridad en la provincia de Granada el 17M

Archivo - Imagen de archivo de una urna en unas elecciones. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.643 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil van a integrar el dispositivo de seguridad previsto en la provincia de Granada con motivo de las elecciones al Parlamento de Andalucía que se celebrarán el próximo 17 de mayo.

Así lo ha dado a conocer este miércoles la Subdelegación del Gobierno en un comunicado en el que señala que del total de efectivos movilizados, 263 pertenecen al Cuerpo Nacional de Policía y actuarán en las demarcaciones de Granada, Baza y Motril, mientras que los 1.380 restantes corresponden a la Guardia Civil. El operativo se completará con la participación de agentes de las distintas policías locales de la provincia.

Los efectivos desplegados estarán presentes en aquellos lugares, como sedes de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que concurran a los comicios, o donde estos realicen cualquier actividad pública relacionada con el proceso electoral.

La Subdelegación del Gobierno en Granada ha puesto además a disposición de la Junta de Andalucía material y recursos humanos para la organización y celebración de las elecciones, entre ellos urnas, cabinas, soportes de mesa y cartelería electoral.

La colaboración prestada también ha incluido la recepción y control de papeletas, sobres y actas en el Parque Móvil del Estado, así como la división, preparación y organización de su distribución a las Juntas Electorales de Zona de Baza, Guadix, Órgiva, Motril y Loja.

Asimismo, se han elaborado y distribuido fondos de reserva para las distintas Juntas Electorales de Zona y material de incidencias destinado a seis municipios.

También se ha realizado la división del material por mesas para la Junta Electoral de Zona de Granada, la elaboración de todos los albaranes de entrega y la organización y coordinación de los equipos encargados del reparto por mesas en Granada capital.

Y se ha entregado del material electoral preparado a todos los municipios pertenecientes a la Junta Electoral de Zona de Granada en las instalaciones del Parque Móvil del Estado.

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha destacado "el importante esfuerzo de coordinación y planificación realizado por todas las administraciones y cuerpos implicados para garantizar que la jornada electoral se desarrolle con absoluta normalidad".

Asimismo, ha subrayado que "la provincia contará con un amplio dispositivo de seguridad y con todos los medios materiales y humanos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento del proceso electoral y el ejercicio del derecho al voto".

En la provincia de Granada están llamadas a las urnas 726.519 personas y se habilitarán 1.143 mesas distribuidas en 555 colegios electorales. De estos comicios saldrán elegidos 13 diputados y diputadas al Parlamento de Andalucía por la provincia.