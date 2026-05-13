Moreno entiende que a Abascal le "moleste" su canción: "Quiere decidir en Andalucía sin conocer" esta tierra

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, este miércoles durante una visita a la feria de Jerez de la Frontera (Cádiz) - FRANCISCO J. OLMO-EUROPA PRESS
JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado que entiende que al presidente de Vox, Santiago Abascal, le "moleste" su canción de campaña 'Kilómetro Sur' porque quiere "decidir en Andalucía sin conocer" esta tierra.
En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a la feria de Jerez de la Frontera, en el marco de la campaña electoral, Moreno se ha pronunciado así al hilo de que Abascal haya manifestado este miércoles que el candidato del PP-A ha "decidido pasar del luto a Operación Triunfo en segundos".
Ha expresado que entiende que a Abascal le pueda "molestar" la canción: "No es andaluz, está haciendo campaña en Andalucía, habla de Andalucía como si la conociera, y quiere decidir en Andalucía sin conocerla".
Ha señalado que es evidente que a los partidos de la oposición les "molesta" todo lo que él diga, haga o piense. "Quizás lo que les molesta es que los ciudadanos nos quieran más a nosotros que a ellos", ha apuntado.
Ha defendido que su canción 'Kilómetro Sur' es un "tributo a Andalucía", grabada desde hace más de dos meses: "Habla del orgullo que sentimos los andaluces de vivir en esta maravillosa tierra" y si a "alguien le molesta la cultura, pues tiene un problema, porque la música es cultura, galvaniza a los pueblos y es un símbolo de sensibilidad andaluza".
Moreno, que este miércoles ha desvelado que interpreta la canción, ha manifestado que, por lo que ha podido comprobar durante la campaña, a la "mayoría de los ciudadanos les gusta": "Es una sintonía que hemos hecho de manera humilde, un tributo a nuestra tierra".
A la pregunta de si se plantearía pactar con Vox en caso de no revalidar la mayoría absoluta el 17 de mayo, ha manifestado que no quiere pensar ahora en eso porque "hace cuatro años teníamos esta misma inquietud y conseguimos una mayoría social de apoyo".
"Yo estoy convencido de que la mayoría de los andaluces sabe que tienen que optar el próximo domingo por gobierno o por desgobierno", ha señalado Juanma Moreno, quien se ha mostrado seguro de que los andaluces no quieren estar "tutelados" ni quieren "chantajes de nadie en un despacho a 500 kilómetros", decidiendo sobre el futuro de esta tierra.
"Queremos ser libres, no queremos tener las manos atadas y eso lo ha entendido la inmensa mayoría de este pueblo, que es moderado, inclusivo y que quiere vivir en convivencia", ha agregado.
Juanma Moreno ha manifestado que aunque lograr la mayoría suficiente (mayoría absoluta) es "difícil", su partido está "en condiciones" de conseguirla. "Nos vamos a esforzar hasta el minuto final y vamos a intentar tener esa mayoría que nos dé la libertad de decidir cuatro años en Andalucía lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer", ha señalado.
Ha insistido en que no se plantea la "posibilidad" de tener que pactar con Vox, como ha ocurrido en comunidades como Extremadura y Aragón: "Yo visualizo ahora mismo una mayoría suficiente, no quiero pensar en otra cosa".