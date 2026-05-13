El Ayuntamiento de Almería prepara las 239 mesas de los 47 colegios electorales para la cita electoral del 17M

Un funcionario del Ayuntamiento de Almería mueve una de las sacas con las más de 256.000 papeletas y sobres que se dispondrán en los colegios electorales para las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ultima ya los preparativos de cara a la jornada electoral que se celebrará el próximo 17 de mayo con motivo de las elecciones andaluzas, para lo que distribuirá más de 256.000 papeletas y acondicionará hasta 47 colegios electorales en las que se integrará un total de 239 mesas.

El operativo está integrado por cerca de 90 funcionarios municipales voluntarios de los que más de 30 pertenecientes a distintas áreas se han organizado en ocho grupos para el montaje y preparación de las sedes. A ellos, se sumarán los casi 60 restantes el domingo para abrir y cerrar los colegios electorales, atender dudas o incidencias logísticas que se puedan producir.

El dispositivo municipal, al que se unirá personal de la Policía Local y de limpieza, se encarga de organizar y repartir las papeletas y sobres correspondientes a las 17 candidaturas que concurren a estas elecciones andaluzas, garantizando que todas las mesas dispongan del material necesario conforme establece la normativa electoral.

De las más de 256.000 papeletas electorales a repartir en las sedes, 136.550 corresponden a las cuatro candidaturas mayoritarias --PP, PSOE, Vox y Por Andalucía-- y 120.250 al resto de formaciones políticas.

Además, se distribuirán 139.550 sobres electorales, 1.195 bolsas para mesas electorales, 717 listas numeradas del censo, 335 juegos de impresos de votación y escrutinio y más de un millar de actas y documentación oficial para cada una de las mesas electorales.

La concejal responsable del Área de Economía, Contratación y Función Pública del Ayuntamiento de Almería, Vanesa Lara, ha visitado los trabajos previos y ha destacado "la implicación, colaboración y compromiso del funcionariado municipal para garantizar el correcto desarrollo de la jornada electoral".

Lara ha explicado que el trabajo organizativo comienza desde el momento en que se fija la fecha electoral y se activan los plazos previstos en la normativa, coordinándose desde la unidad de Recursos Demográficos junto a la Junta Electoral y la Secretaría General del Ayuntamiento.

La edil ha valorado el "esfuerzo" y la "dedicación" de los trabajadores municipales, que desarrollan estas tareas fuera de su jornada habitual y de manera voluntaria durante las semanas previas a las elecciones. Asimismo, ha destacado la coordinación prevista para los días previos y durante la jornada electoral, con equipos encargados del transporte y distribución de las sacas electorales, la preparación de las mesas, montaje de mobiliario (cabinas) y la atención de incidencias.

También ha subrayado el papel "fundamental" de los conserjes de los centros educativos habilitados como colegios electorales, así como del personal del Área de Recursos Demográficos, que atenderá durante toda la jornada electoral las consultas e incidencias relacionadas con el censo o la ubicación de las mesas de votación.

Además, el operativo municipal incluye la actuación de los servicios de limpieza y desmontaje una vez finalice el escrutinio, con el objetivo de que los centros educativos recuperen la normalidad al día siguiente.

La responsable municipal ha agradecido "la profesionalidad y compromiso de todos los empleados públicos implicados en un dispositivo esencial para garantizar el normal desarrollo de unas elecciones fundamentales para la democracia andaluza".



