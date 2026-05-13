Reyes (PSOE de Jaén) anima a votar "por unos servicios de calidad que no dependan de la cuenta corriente de cada uno"

Francisco Reyes (c), en la reunión con responsables de Csif en Jaén. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 13 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato número uno al Parlamento andaluz por el PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha animado a votar el domingo y elegir en las urnas un modelo que "apueste por el empleo de calidad y por unos servicios públicos de calidad que no dependan de la cuenta corriente ni del lugar donde uno viva".

Así lo ha indicado este miércoles antes de reunirse con responsables de CSIF en la provincia, sindicato al que ha agradecido su disponibilidad. "Siempre se ha sentado a una mesa cada vez que ha hecho falta para hablar de los trabajadores y especialmente de los servicios públicos", ha afirmado.

Reyes ha destacado que el PSOE de María Jesús Montero defiende un modelo de servicios públicos de calidad y ha señalado la labor fundamental que desempeñan los trabajadores de la función pública, puesto que "son notarios de lo que está sucediendo en Andalucía en servicios como la sanidad, la educación o la dependencia", según ha informado el PSOE jiennense.

"Por eso queremos escucharles, comentarles cuáles son nuestras prioridades para los próximos cuatro años y decirles que apostamos por un empleo y unos servicios públicos de calidad", ha explicado el candidato socialista.

En este sentido, ha denunciado la situación que, por ejemplo, sufren las trabajadoras de ayuda a domicilio, que cobran 17 euros la hora, siendo Andalucía "la segunda comunidad donde menos ganan a pesar del papel determinante que realizan".