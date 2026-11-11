Fuentes preside la reunión del Comité de Emergencia para analizar la situación por el temporal en Córdoba

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (centro), en la reunión del Comité de Emergencia. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha reunido a primera hora de la mañana de este miércoles al Comité de Emergencia para analizar la situación de la provincia como consecuencia de las condiciones meteorológicas adversas previstas para la jornada de este 11 de noviembre.

Durante la reunión, en la que han estado representados el Consorcio Provincial de Bomberos, el Servicio de Carreteras, Protección Civil, Emproacsa y Epremasa, Fuentes ha puesto de manifiesto que, "a estas horas, la situación es de tranquilidad, sin incidencias destacadas ni vías de comunicación cortadas".

No obstante, según ha añadido, "hay que insistir en la necesidad de seguir de cerca la evolución del tiempo de manera que podamos anticiparnos a posibles incidencias y contar con una rápida capacidad de respuesta. Por lo que se mantiene una actividad de vigilancia activa que nos permita detectar posibles incidencias en cualquier punto de la provincia".

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el aviso amarillo por lluvias en toda la provincia, esperándose precipitaciones de hasta 20mm en una hora. El nivel de aviso por viento es naranja en toda la provincia.

Ante este tipo de episodios meteorológicos se aconseja evitar los desplazamientos por carretera. Si es imprescindible viajar, es importante informarse, antes de salir, del estado de las carreteras por las que se va a transitar y una vez en camino seguir las indicaciones tanto de los paneles informativos como de los agentes de la autoridad.

El presidente de la institución provincial ha recordado que, "a nivel municipal se pueden adoptar medidas como el cierre de parques y jardines, así como de otros espacios públicos susceptibles de sufrir daños como cementerios, además de las actividades al aire libre".