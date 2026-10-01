Fuentes valora la inclusión del norte de Córdoba en planificación eléctrica y pide que se atiendan otras alegaciones

Archivo - El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha valorado de forma positiva el anuncio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) sobre la inclusión del eje de 400 kV entre Maguilla-Peñarroya-Lancha y una subestación en Peñarroya-Pueblonuevo en la propuesta de Planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2025-2030, una infraestructura que, según ha apuntado, "era vital para la zona norte de la provincia, ya que permite aumentar la capacidad de desarrollo de las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato", a la vez que ha pedido al Gobierno que "atienda el resto de alegaciones".

En este contexto, Fuentes ha reconocido que la inclusión del eje que afecta al norte de la provincia "abre expectativas muy importantes para el empleo y el crecimiento de nuestra tierra, fruto del trabajo de reivindicación colectiva que hemos realizado desde la Diputación, los ayuntamientos, la Junta de Andalucía y los agentes económicos y sociales". En este sentido ha añadido que la rectificación del Gobierno central "es un reconocimiento a una necesidad inaplazable que, junto con el agua, marca el futuro de nuestra provincia".

Fuentes, no obstante, ha reclamado que "se atienda el resto de alegaciones" que presentó la Diputación de Córdoba, entre las que estaban la repotenciación del eje Carmona-Villanueva del Rey-Almodóvar-Casillas-Lancha, junto con una nueva subestación en Lancha, "que es vital para todo el desarrollo industrial de la provincia en torno a la Base Logística".

En definitiva, ha dicho, se trata de "un punto de partida fundamental pero ahora toca pasar del anuncio a los hechos, necesitamos concreción en los plazos y garantías", ha apuntado el presidente de la institución provincial.