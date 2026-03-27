El III Congreso Nacional de Ganadería Extensiva reúne en Córdoba a expertos para debatir sobre los retos del sector

Foto de familia antes de la inauguración del III Congreso Nacional de Ganadería Extensiva. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acoge entre este viernes y sábado la celebración del III Congreso Nacional de Ganadería Extensiva, encuentro en el que, bajo el lema 'Cuidando el territorio, construyendo futuro', profesionales y expertos van a debatir sobre los retos presentes y futuros de este sector.

En declaraciones a los periodistas previas a la inauguración del evento, la delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la institución provincial, Sara Alguacil, ha destacado que "este foro tiene como objetivo general contribuir al fortalecimiento de la ganadería extensiva como modelo productivo sostenible, resiliente y estratégico para el futuro del medio rural".

La diputada ha incidido en que "este foro tenía que tener como sede Córdoba, porque esta provincia es una referencia en cuanto a producción de ganadería extensiva, sobre todo en la zona norte donde ésta es la forma de financiación de muchos empresarios y lo que da de comer a mucha gente".

Alguacil ha subrayado que "la ganadería extensiva cordobesa representa un ejemplo contrastado de sostenibilidad, al basarse en el aprovechamiento eficiente de los recursos naturales, la integración armónica con el paisaje y el empleo de razas autóctonas perfectamente adaptables al medio ambiente".

Del mismo modo, la delegada ha insistido en "la importancia de la digitalización de las empresas de este sector, el poder contar con las últimas tecnologías para el control de ese ganado, y desde la Diputación podemos ofrecer apoyo en este sentido".

El secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez, ha puesto el acento en que hay por delante un reto importante, "el de fomentar la ganadería extensiva como una actividad socioeconómica fundamental en toda Andalucía, que está permitiendo tener alimentos de calidad y poder combatir el despoblamiento de las zonas rurales".

Otro de los desafíos importantes del sector, ha añadido Gómez, "es el relevo generacional, la incorporación de jóvenes, y para eso tiene que haber rentabilidad, tiene que resultar atractivo para este segmento de la población".

Por su parte, el teniente de alcalde, delegado de Sostenibilidad y Agricultura del Ayuntamiento de Córdoba, Daniel García-Ibarrola, ha resaltado que "a través de foros como éste podemos seguir avanzando en este ámbito que en tan importante en la provincia, en la que más del 85 por ciento es ganadería extensiva".

Para finalizar, el presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos y Ganaderas en Extensivo (Anggex), Felipe Molina, ha recalcado que en estos congresos se expone cuáles son los problemas del sector, cuál es su día a día, porque este sector "evoluciona continuamente". Así, este año está centrado en la implantación del territorio por parte de los ganaderos, dentro del Año Internacional de los Pastizales".

Molina ha indicado que "habrá mesas redondas también en torno al Acuerdo Mercosur y la futura PAC, el papel de las cooperativas y analizar proyectos para acercar el campo a los niños para poder crear futuros consumidores".