Intercaza 2026 contará con 68 expositores y una amplia programación para todos los públicos

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (centro), en la presentación de Intercaza 2026. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ultima los preparativos de la 27ª edición de Intercaza, una cita que se consolida como referente para el sector cinegético y que volverá a reunir, del 18 al 20 de septiembre, a empresas, asociaciones, instituciones y profesionales vinculados a la caza, la pesca, la gastronomía, el ocio activo y el medio ambiente, con 68 estands y actividades para todos los públicos.

Esta feria cinegética --que se llevará a cabo en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC)-- contará con un total de 68 expositores procedentes de Córdoba y provincia, además de otras de procedencia nacional e internacional.

Así lo ha reseñado el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, quien ha valorado su celebración en septiembre convirtiéndose en líderes del sector y ha destacado el papel de Intercaza como "escaparate mundial de una actividad muy importante que fija la población al territorio, que dinamiza económicamente los pueblos --tanto en el Producto Interior Bruto (PIB) como en el empleo--", ya que son "18.248 licencias en la provincia de Córdoba, 1.443 cotos de caza y 1,13 millones de hectáreas solo en nuestro territorio; en cuanto a la pesca, contamos con 7.316 licencias y 597 licencias de embarcación".

Además, Fuentes ha puesto en valor los oficios tradicionales que tienen un importante prestigio nacional e internacional, además de "la labor de conservación de la naturaleza y del hábitat natural que hacen los cazadores, porque cuidan del campo y crean unas condiciones preventivas para que no ocurra lo que nos viene ocurriendo durante muchos años en los meses de verano con situaciones dantescas y dramáticas por los incendios".

"Este año, por primera vez, damos un salto nacional importante, la celebración de los 'Premios podenquero' galardones que organiza Todomontería y que se entregarán en el transcurso de una gala que tendrá lugar el 17 de septiembre en el Palacio de la Merced, sede de la institución provincial".

Por su parte, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, ha subrayado que se trata de "una nueva edición enfocada para el disfrute de toda la familia", pues se busca que "venga el cazador y que lo haga con su familia", con el objetivo de que "Intercaza sea una experiencia familiar vinculada a nuestro campo y también a nuestra naturaleza".

"Este año, como novedad, tenemos un rincón gastronómico donde habrá degustaciones, showcooking y ponencias relacionadas con la gastronomía y con 'Sabor a Córdoba', porque cada pieza de caza se va a convertir en producto, en gastronomía, en restauración y en valor añadido para los pueblos de Córdoba", ha hecho hincapié Romero.

Por su parte, el concejal de Mercados y Comercio, Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, ha expresado que desde el Ayuntamiento de Córdoba están "orgullosos de que la feria cinegética, la más importante de España, se celebre aquí en Córdoba, de la mano de la Diputación de Córdoba y del Ayuntamiento, junto con la Junta de Andalucía".

En este sentido, el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Daniel García-Ibarrola, ha explicado que "el sector cinegético es fundamental para Andalucía", pues se trata de "una actividad que mueve 3.500 millones de euros al PIB de Andalucía y que, además, genera 45.000 puestos de trabajo. Por tanto, ha proseguido, "desde la Junta de Andalucía es fundamental seguir apostando por el sector cinegético, ya que no solo contribuye a ese equilibrio de los ecosistemas y a esa protección de la fauna silvestre, sino porque contribuye a generar empleo y a generar economía en nuestra comunidad y a afianzar a la población al territorio".

Para concluir, el vicedelegado en Córdoba de la Federación Andaluza de Caza, Francisco Javier Cano, ha resaltado la repercusión de la actividad cinegética para todos los municipios pero, sobre todo, para los pueblos más pequeños ya que "tiene una gran importancia económica y un gran valor social". "Todos los pueblos de la provincia tienen como mínimo una sociedad de cazadores y hay algunos que tienen varias", ha dicho.

ACTIVIDADES

En cuanto al programa de actividades, a partir del viernes 18 de septiembre, los visitantes podrán disfrutar de una extensa programación. Tras su inauguración, en la zona de actividades, se podrá disfrutar de una exposición de rehalas, de la Asociación de Rehalas de Córdoba; exhibiciones de perros de rastreo y muestra; y talleres de arco. Este mismo día, en la planta baja se llevarán a cabo 'Talleres de aventura y naturaleza. Cabuyería, estrellas y nidos', una exposición de barco de pesca y actividades o talleres de elaboración de aceite de romero.

Ya el sábado 19, destaca la presentación del 'Cuaderno, propietarios de rehalas', la ponencia de Antonio Escribano 'La Carne de Caza: salud y sabor', además de un showcooking y degustación de carne de caza de la mano de Conchi Molina del restaurante Café Español de Villanueva del Rey. Igualmente, se podrá disfrutar de exhibiciones simuladas de caza con hurón a cargo de Huroneros Alhambra y talleres de pesca para los más pequeños, entre otras.

"Uno de los objetivos de Intercaza 2026 es acercar la actividad cinegética, el medio ambiente y el ocio activo al público general", ha destacado Félix Romero, también presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco). En este sentido, la programación incorpora exhibiciones, concursos, talleres, demostraciones, conferencias y experiencias gastronómicas.

La feria dispondrá de cinco espacios con actividades de manera ininterrumpida y contará con una zona infantil de 240 metros cuadrados, con monitores, seguridad y diferentes turnos de actividades para los más pequeños.