Once vías de la red de provincial de carreteras de Córdoba se mantienen cerradas por el temporal

Operarios trabajan en la retirada de un árbol caído en una carretera cordobesa. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha informado de que, como consecuencia de las inclemencias meteorológicas registradas en los últimos días, a primera hora de este lunes son once vías de la red de provincial de carreteras las que permanecen cortadas al tráfico, tres menos que en la jornada del domingo.

Según ha detallado la institución provincial, en la zona de Pozoblanco continúa cortada la CO-7409, de Villaralto a Dos Torres, en el pk 4+000 por el desbordamiento del río Guadarramilla, mientras que en la zona de Fuente Palmera está cortada la CO-3313, de A-431 a A-3051, entre el pk 1+700 y el pk 2+000 (puente sobre el Río Guadalquivir) por desbordamiento.

En lo que respecta a la parte de La Rambla, la CO-4205, de A-307 a Montemayor por su Estación, está cortada por el desbordamiento del arroyo del Término en el pk 5+375, mientras que la CO-4207, de Montilla a Montalbán, sigue cortada entre el pk 4+500 y el pk 6+000, por desbordamiento de los arroyos De la Zarza, De las Salinas y del río Salado.

En la zona de Córdoba también continúa cerrada la CO-3406, de N-432 a Obejo, por el deslizamiento del terraplén en el pk 11+530, con afección sobre la explanación de la vía, al igual que la CO-3105, de N-IV a CO-3200 por Barriada del Ángel en Alcolea (Córdoba), por el desbordamiento del arroyo de Los Galapagares en el pk 6+000

Por lo que se refiere a la zona de Montoro cabe señalar el corte de la CO-3201, de A-309 a A-3127 por la Campiña, por desbordamiento del arroyo de Los Verdiales en el pk 6+500, mientras que en la parte de Lucena está cerrada la CO-5211, de Aguilar a A-3133 por el Santuario de la Virgen de los Remedios, por el desbordamiento del río Cabra en el pk 1+500.

También hay cortes en la zona de Rute, donde la CO-6213, de Cabra a Llanos de Don Juan (Rute), está cerrada por el desbordamiento de arroyos y deslizamiento de taludes entre el pk 3+600 y pk 3+700, y la CO-8215, de A-331 a El Higueral por Solerche (Iznájar), está cortada por desbordamiento de arroyos y deslizamiento de taludes en varios puntos entre el pk 5+800 y pk 6+200.

Por último, en la zona de Priego de Córdoba, está cerrada la CO-8203, ce Almedinilla a LP Jaén por Brácana y Venta Valero, cortada por el deslizamiento de taludes en varios puntos entre el pk 0+000 y el pk 4+100.

Desde la Diputación de Córdoba han indicado, además, que numerosas carreteras y caminos tienen balsas de agua, presencia de barros y acarreos en calzada, deslizamientos locales de taludes, colmatación de cunetas y de obras de drenaje transversal por arrastres o caída de árboles y ramas.

Afectan al tráfico con carácter temporal y sobre ellas se está actuando con los equipos propios y con las empresas a cargo de los contratos de Conservación de Carreteras y Caminos, habilitando el paso controlado por peones de señalización.