Presentada la restauración del palio de Nuestra Señora de la Esperanza de Villanueva de Córdoba

Foto de familia junto al palio de Nuestra Señora de la Esperanza de Villanueva de Córdoba ya restaurado. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

VILLANUEVA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 31 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado hasta Villanueva de Córdoba, donde, acompañado por el delegado de Cultura, Gabriel Duque, ha podido comprobar el resultado de la restauración realizada a los varales de Nuestra Señora de la Esperanza, "una actuación enmarcada en las ayudas al patrimonio cofrade de la institución provincial".

De este modo lo ha explicado Fuentes, quien ha señalado que "estos doce varales de 2,60 metros de altura vuelven a ser el orgullo de la Parroquia de Cristo Rey", permitiendo "vivir un momento que recuerda que al recuperar estas piezas" se están "restaurando recursos y devociones de todo un municipio. Doce columnas de fe y esperanza que ayudan a seguir adelante", ha asegurado.

"La Semana Santa es una gran vertebradora del territorio, además de ser sostenedora de una red de solidaridad inmensa y clave absoluta de la economía" cordobesa. Por ello, desde la Diputación se trabaja "por cada una de las 77 realidades que en torno a la Semana de Pasión existen en la provincia", ha matizado Fuentes.

El presidente de la institución provincial ha recordado que "hasta el próximo 30 de abril podrán presentarse las solicitudes para participar en una nueva convocatoria de ayudas dirigida a la restauración y puesta en valor del patrimonio cofrade de la provincia".

Una línea de subvenciones, ha añadido, "que alcanza su tercera edición con un presupuesto de 500.000 euros que podrá ampliarse hasta el millón de euros y que va dirigida a cofradías, hermandades y demás entidades religiosas de Córdoba y provincia".

"Esta línea de ayudas es la que permite volver a contemplar, resplandecientes, los varales de la imagen de la Esperanza de Villanueva de Córdoba. Todo un ejemplo de que el patrimonio cofrade es testimonio del pasado, pero sobre todo orgullo del futuro", ha remarcado Fuentes.

Del mismo modo, el presidente de la Diputación ha hecho referencia a la convocatoria de ayudas económicas a las bandas de música y agrupaciones musicales, "una línea de ayudas que está abierta hasta el 21 de abril y a la que destinamos 400.000 euros para apoyar este elemento esencial de la vida cultural y educativa de nuestros pueblos".

Fuentes se ha detenido en poner en valor el carácter social y formativo de estas entidades que "se han convertido en agentes dinamizadores del tejido cultural de los pueblos y espacios de participación, formación y convivencia intergeneracional".

En este contexto, ha animado al mundo cofrade y a las asociaciones musicales "a participar de unas ayudas que se ponen en marcha con el objetivo de dar continuidad a la importante labor que realizan en la provincia de Córdoba".

Finalmente, el máximo responsable de la institución provincial ha querido ensalzar "la labor social que realiza el mundo cofrade durante todo el año, un impagable trabajo que nos permite llegar a donde las instituciones no llegan. Se trata de, en actos como éste, reconocer vuestro trabajo, esfuerzo y vocación".