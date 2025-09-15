El programa de capacitación digital 'Eres capaz', impulsado por Diputación de Córdoba y Junta, llegará a 5.500 personas

CÓRDOBA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 5.500 personas de municipios de la provincia, preferentemente mayores de 65 años, desempleados, mujeres, niños, jóvenes y personas en activo, se formarán en competencias digitales gracias al programa 'Eres capaz', impulsado por la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía.

En una rueda de prensa, el máximo representante de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha explicado que "el proyecto permite atajar la brecha digital y capacitar desde mayores a jóvenes con el fin de que puedan obtener oportunidades", a lo que ha agregado que "la capacitación digital es clave para transformar la provincia y tiene gran importancia para tener ciudadanos del mundo".

A través de esta iniciativa, ha subrayado Fuentes, "afrontamos el reto demográfico, que no nos afecta tanto como a otras comunidades como La Mancha o Castilla y León, pero ante el cual tenemos que desarrollar acciones para que la población no se vaya".

En este sentido, ha proseguido el presidente, "para que la provincia avance hace falta conectividad física, mediante infraestructuras, programas, corredores y caminos, y conectividad digital, y es ahí donde se enmarca esta iniciativa que conecta Andalucía con el mundo".

"Para conseguirlo vamos a contar con una oficina técnica móvil, que va a llegar a todos los pueblos de la provincia, y vamos a romper con la brecha digital llegando a desempleados, mujeres, jóvenes, niños, etc", ha aseverado, para apuntar que van a "formarlos en temas fundamentales como la IA, búsqueda de empleo, aplicaciones bancarias, temas de salud, etc".

"PROVINCIA PRIORITARIA"

Por su parte, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta, José Antonio Nieto, ha alabado el enfoque que ha dado la Diputación a la iniciativa 'Eres Capaz', "muy adaptado al territorio", y ha recordado que "es una de las provincias prioritarias en la Estrategia frente al Desafío Demográfico en Andalucía diseñada por la Junta, ya que es una de las seis provincias de España que ha perdido población en lo que va de año (2.383 habitantes menos), un descenso bastante generalizado en 64 de los 77 municipios, entre los que el 48% tiene menos de 3.000 habitantes (37)".

En la última década ha perdido más de 30.000 habitantes y las previsiones apuntan a que en 25 años podría perder 100.000. "No queremos cruzarnos de brazos y ver cómo se cumplen esos presagios", ha defendido. De ahí la elaboración de una Estrategia con medidas transversales, una "planificación a largo plazo" para lograr el objetivo de diez millones de residentes en Andalucía en 2050 y, en el caso de Córdoba, atajar la pérdida de población en 2035 para llegar a 2050 con más de 780.000 habitantes (770.692 actualmente).

"Se puede conseguir y estoy convencido de que lo vamos a conseguir juntos, la Junta de Andalucía, las Diputaciones provinciales, los municipios y la sociedad andaluza en su conjunto", ha subrayado, para remarcar que van a "hacerlo abriendo el mundo para que desde cualquier municipio de Andalucía, por muy pequeño que sea, se puede tener calidad de vida, servicios de primera calidad y además una posibilidad de desarrollo profesional como si viviera en el centro de cualquier ciudad".

LA FORMACIÓN

La formación que contempla 'Eres capaz' va dirigida a cinco colectivos prioritarios --mayores de 65 años, mujeres, desempleados, infancia y juventud y personas en activo-- y consistirá en 24 cursos de entre diez y 30 horas sobre materias como ofimática, identidad digital, administración electrónica, ciberseguridad, uso de móvil para gestiones, redes sociales, robótica, IA, Big Data, etc, con una media de 18 a 28 alumnos por curso para garantizar el aprendizaje y la enseñanza práctica.

La digitalización abre posibilidades en el ámbito educativo, nuevas formas de relacionarse con la Administración, el teletrabajo y con él la figura de los llamados nómadas digitales que pueden desarrollar su actividad en cualquier sitio; pero también nuevos modelos de negocio con el comercio electrónico, que permite que un producto local llegue a cualquier parte.

Los cursos se impartirán de forma presencial, en los Centros Vuela de la Junta, espacios municipales como los Centros de Participación Activa o de la Mujer y centros educativos, y 'online' a través de la plataforma Moodle del proyecto, montada por la Diputación con apoyo de empresas adjudicatarias, además de contar con una oficina técnica móvil que irá recorriendo los municipios de menos de 20.000 habitantes. Además, la institución ha realizado una web informativa sobre el proyecto para su difusión general.

'Eres capaz' cuenta con un presupuesto de 1.520.772 euros, de los cuales 1.274.192 euros corresponden a una subvención de la Junta de Andalucía y el resto es aportado por la Diputación. El plazo de ejecución de las actuaciones será hasta el día 30 de diciembre de 2025, aunque se prevé su prórroga hasta el día 30 de junio de 2026.