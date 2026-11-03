La provincia de Córdoba lleva a Londres su oferta turística con el reto de minimizar el impacto del corte ferroviario

Salvador Fuentes (dcha.), durante la videoconferencia que ha mantenido con Manuel Lara, a cuenta de la presencia de Córdoba en la WTM de Londres. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de la capital están participando en la World Travel Market (WTM) de Londres, una de las ferias turísticas más importantes del mundo, que se celebra del 3 al 5 del presente noviembre, con el objetivo de atraer al mercado británico y minimizar el impacto que puede suponer el corte ferroviario de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, con consecuencia del siniestro ferroviario de Urda (Toledo).

En este sentido, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha mantenido este martes una videoconferencia con el secretario general de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, Manuel Lara, junto con la delegación técnica del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Córdoba desplazada a la capital británica, en la que se ha puesto de manifiesto el potencial de la capital y la provincia, aunque también ha estado presente la preocupación del sector por las consecuencias que puede tener el corte ferroviario de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

A este respecto, Fuentes ha asegurado que "todos los actores implicados estamos trabajando para tomar medidas que puedan minimizar el impacto de este nuevo aislamiento y sus consecuencias para el turismo en nuestra provincia". Así, el presidente ha recordado que "tuvimos un inicio de año muy complicado con el accidente de Adamuz (Córdoba) y el tren de borrascas y ahora, cuando los últimos meses estaban mostrando una recuperación del sector, de nuevo volvemos a sufrir un mazazo a nuestra economía".

Para Fuentes, el reto, por tanto, en esta feria, a la que ha acudido una delegación técnica del Patronato Provincial de Turismo, es "reducir este impacto y mostrar al mercado británico una oferta turística cordobesa que va más allá del patrimonio histórico y monumental y que incorpora propuestas relacionadas con la gastronomía, la naturaleza, las tradiciones, el turismo activo, el enoturismo y el oleoturismo, además de productos específicos como la red de castillos Castle Love".

En este contexto, el presidente de la Diputación ha señalado que "la provincia de Córdoba cuenta con importantes posibilidades de crecimiento, gracias a la diversidad de recursos de sus municipios y comarcas y a su capacidad para ofrecer al visitante experiencias vinculadas a la identidad y singularidad del territorio".

Por su parte, la teniente de alcalde de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Marián Aguilar, ha asegurado que "todo esfuerzo es poco para paliar las pérdidas que va a suponer para el sector el corte del servicio de alta velocidad y para dar respuesta a las necesidades de los usuarios".

Según ha argumentado Aguilar, "afrontamos un escenario muy complicado para un sector que ya venía golpeado por el accidente de Adamuz y que ha logrado, con mucho esfuerzo, registrar datos realmente positivos de visitas". Ahora toca, ha añadido, "trabajar de manera decidida y con colaboración institucional para que las pérdidas sean las menos posibles".

La delegada se ha referido también a la presencia de Córdoba, a través del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), en la Feria de Londres y ha indicado que su objetivo "es reforzar nuestra imagen como uno de los grandes destinos culturales de España, y proyectar internacionalmente el mensaje de 'Córdoba es más' como una estrategia orientada a mostrar la diversidad y excelencia de la oferta turística".

"La ciudad apuesta por una promoción integral de su oferta, destacando la variedad y calidad de sus experiencias turísticas y su capacidad para atraer a diferentes perfiles de visitantes. Una propuesta que refuerza su posicionamiento como destino de primer nivel y que adquiere especial relevancia en un contexto en el que resulta prioritario intensificar la presencia en los mercados internacionales", ha indicado Aguilar.

Durante las jornadas de trabajo en Londres se mantendrán reuniones profesionales con operadores turísticos, compañías aéreas e interlocutores institucionales, con el propósito de generar nuevas oportunidades de colaboración, impulsar la conectividad, explorar vías de cooperación comercial y reforzar la visibilidad de la marca Córdoba en el ámbito internacional.