Psicólogos de la Diputación de Córdoba expertos en emergencias colaboran en atender a familiares de víctimas de Adamuz

Psicólogos expertos en duelo y emergencias de la plantilla del Instituto Provincial de Bienestar Social que atienden a familiares de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha puesto a disposición de los familiares de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el domingo en Adamuz "un equipo de ocho psicólogos expertos en duelo y emergencias que forman parte de la plantilla del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS)", según ha indicado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien ha destacado que "estos profesionales acompañarán a los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Judicial durante la comunicación con las familias".

Así lo ha indicado en una nota el presidente, quien ha detallado que "los profesionales, que están acompañando a las víctimas desde los primeros momentos posteriores al accidente, se han distribuido en cuatro equipos integrados por dos sicólogos y un sanitario y en estos momentos están realizando sus labores de asistencia en el Centro Cívico de Poniente de la ciudad de Córdoba".

En relación a la actividad de apoyo de los psicólogos, Fuentes ha explicado que "tras el trabajo centrado en la contención emocional durante este lunes, en la jornada de este martes estos equipos acompañan a los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Judicial en el difícil momento de trasladar las noticias a los familiares de las víctimas".

El máximo responsable de la Diputación ha apuntado que "la atención a los familiares en estos momentos tan delicados la está prestando equipos integrados por profesionales del Colegio de Psicólogos a través del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (Giped), del IPBS de la Diputación y de la Cruz Roja".

"Una labor encomiable de unos profesionales que han estado al lado de quienes necesitan el acompañamiento, con palabras de apoyo o simplemente con el silencio, ante un trance tan doloroso como es el de perder a un ser querido en un accidente", ha abundado Fuentes.

Asimismo, ha adelantado que "el IPBS trabaja ya en las labores de seguimiento que continuarán en los próximos días con la atención a la población de Adamuz que participó en las labores de rescate". "Para ello, como primera medida ya se ha distribuido entre el profesorado de los centros docentes del municipio una guía para orientar el tratamiento de este tema entre el alumnado, a lo que se unirán otras actuaciones dirigidas a los distintos colectivos que acudieron como voluntarios para el recate y apoyo a las víctimas", ha precisado.