Salvador Fuentes destaca el papel de Lucena (Córdoba) como "polo de desarrollo industrial ejemplar en Europa"

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, interviene en el III Encuentro Empresarial de Lucena. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

LUCENA (CÓRDOBA), 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha puesto en valor este jueves el papel de la localidad de Lucena como "polo de desarrollo industrial ejemplar en Europa" durante la inauguración del III Encuentro Empresarial de Lucena, cita que reúne a empresarios, emprendedores, instituciones, comunidad educativa y agentes sociales para reflexionar sobre los retos de la empresa y sobre cómo generar oportunidades de colaboración.

Durante su intervención en la inauguración, que se ha celebrado en la Casa de los Mora, Fuentes ha valorado el papel que juega Lucena como motor económico de la provincia y de toda Andalucía. "Lo que está haciendo Lucena lo hacen en pocas ciudades medias de España y de Europa. Tenemos un PIB industrial que no tiene ninguna ciudad media de Andalucía, en torno a un 27-28%".

Por ello, el máximo representante de la institución provincial ha agregado que "estamos ante un auténtico polo de desarrollo industrial que viene encadenando éxitos a pesar de las crisis y diversificando su tejido industrial con un resultado absolutamente increíble".

El presidente de la Diputación ha hecho hincapié en que "lo que está haciendo no es ni más ni menos que consolidar lo que hay, un polo de desarrollo industrial ejemplar en Europa. La diferencia de Lucena es que es capaz de incrementar la capacidad productiva de sus empleados y eso dice mucho del tejido empresarial que hay en esta tierra".

A través de estos encuentros, ha continuado Fuentes, "conectamos talento, que lo hay tanto en la FP, en la empresa y en los grupos de investigación; si somos capaces de conectar eso, que es la idea, estamos impulsando el futuro".

Como principales fortalezas de Lucena, Fuentes ha señalado que cuenta "con una agricultura que está en desarrollo, tenemos una magnífica cooperativa, tenemos ahora mismo el término municipal con más olivos y tenemos una Denominación de Origen que también es un referente a nivel mundial".

Fuentes ha reiterado la necesidad de celebrar un encuentro empresarial como el lucentino, porque "lo que pone de manifiesto es el talento que hay en Lucena, la capacidad de adaptación a los cambios que tiene y su potencial de desarrollo. Por eso la idea de atajar la economía a través de la inteligencia artificial, con espíritu crítico, pero agilizando y modernizando los procesos de producción industrial".

Por último, el máximo representante de la institución provincial ha valorado lo que va a suponer la Base Logística y el papel que puede jugar Lucena. "Nosotros hemos hecho un Plan Director de Innovación de Desarrollo Tecnológico y Economía Dual, que es donde va a tener Lucena mucho peso por su capacidad industrial. Hemos hecho un estudio de los 49 sectores que hay con potencialidad dual tecnológica y 29 están en Córdoba. Es decir, hay capacidad aquí para adaptarse a través de la economía dual a lo que está pidiendo Defensa", ha apostillado.

III ENCUENTRO EMPRESARIAL DE LUCENA 2026

Con el lema 'Conectamos talento. Impulsamos futuro', el programa del encuentro combina ponencias, mesas redondas y espacios de networking junto a contenidos relacionados con la innovación, la transformación digital, la formación, la actualidad empresarial y la generación de sinergias.

La primera ponencia versará sobre 'La base Logística del Ejército de Tierra, la gran oportunidad que (aún) no se ve' y correrá a cargo del coronel de Intendencia en la reserva del Ejército de Tierra, José Antonio Plasencia. A continuación, habrá una mesa redonda titulada 'Hacia el valle de la innovación del sur de Córdoba: de la tradición industrial a un proyecto compartido'.

Tras una pausa, la siguiente ponencia tratará sobre 'Inteligencia Artifical: claves y oportunidades de la IA para la empresa'. Por último, cerrará la jornada de mañana una mesa redonda en la que empresarios del mueble charlarán sobre 'La venta online del mueble. Un modelo de colaboración para crecer juntos'.

Ya durante la tarde habrá una ponencia a cargo del alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, sobre 'Diagnóstico de Lucena: presente y futuro' y una mesa de análisis y debate con empresarios y empresarias. Como colofón, tendrá lugar un cóctel para hacer negocios.