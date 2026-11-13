Salvador Fuentes destaca el sexto puesto mundial de un queso de Pedroche en los World Cheese Awards 2026

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (dcha.), en los World Cheese Awards 2026. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha destacado los resultados obtenidos por los productores de la provincia en los World Cheese Awards 2026, donde un queso de Pedroche ha conseguido el sexto puesto mundial, celebrados este pasado jueves en la capital cordobesa en el marco del Andalucía Gusto del Sur International Cheese Festival, y ha trasladado su reconocimiento a las queserías cordobesas que han participado en esta competición internacional.

Uno de los resultados más destacados ha sido el de la quesería Fuente La Sierra, del municipio de Pedroche, en la comarca de Los Pedroches, cuyo queso curado ha alcanzado la sexta posición mundial, con 78 puntos. Se trata del queso español mejor clasificado de los tres que consiguieron situarse entre los 14 finalistas, seleccionados entre las 5.330 elaboraciones presentadas al concurso.

A este resultado se suma el reconocimiento obtenido por la quesería Calaveruela, de Fuente Obejuna, que ha logrado una distinción Super Gold, una de las máximas categorías del certamen.

Fuentes, que participó en la inauguración del encuentro y asistió también al momento en el que se dio a conocer el mejor queso del mundo, ha destacado "la calidad de los productos de la provincia y el trabajo que desarrollan las queserías de nuestros municipios, donde la experiencia, el conocimiento del producto y el esfuerzo por mejorar sus elaboraciones permiten competir con productores de reconocida trayectoria internacional".

En este sentido ha mostrado su apoyo "al tejido productivo de toda la provincia porque tenemos empresarios con mucho talento y con la capacidad de comerse el mundo, como se ha demostrado en este certamen". "Pedroche se convierte ahora en protagonista en todo el mundo como ejemplo de buen hacer, calidad y trabajo".

La Diputación de Córdoba participa en Andalucía Gusto del Sur International Cheese Festival 2026, que se prolonga hasta el domingo 15 de noviembre, a través de su marca promocional Sabor a Córdoba, con un espacio destinado a la promoción de los productos agroalimentarios provinciales. Entre las queserías presentes se encuentran Calaveruela, Los Balanchares, Fuente La Sierra, Los Peña, Quesos Plazuelo y Marqués del Valle, procedentes de seis municipios cordobeses.

En este sentido, el diputado de Desarrollo Económico, Félix Romero, ha destacado que "la institución provincial mantiene su apuesta por dar visibilidad a las empresas agroalimentarias de Córdoba, especialmente a las que desarrollan su actividad en el medio rural, donde estos negocios contribuyen a mantener la actividad económica, el empleo y el conocimiento de los oficios vinculados al territorio".