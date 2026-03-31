Salvador Fuentes visita la obra de mejora de la CO-6411 entre Pozoblanco (Córdoba) y su polígono industrial

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (centro), atiende a los medios en su visita a Pozoblanco. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 31 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado este martes hasta Pozoblanco para visitar las obras de mejora en la carretera CO-6411, que une a la localidad con el polígono industrial y que, tras la intervención, "que tiene un presupuesto de 1.250.000 euros", va a contar con "una nueva calzada que pasará de los siete metros actuales a un total de diez metros de ancho".

Así lo ha señalado Fuentes durante una visita en la que ha conocido el estado de ejecución del proyecto, acompañado por el delegado de Infraestructuras, Agricultura y Sostenibilidad, Andrés Lorite, y el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello.

Las obras prevén, además, "la modificación de la cota de la rasante en un tramo de unos 500 metros para facilitar el acceso a la nueva zona industrial que se ha proyectado en el polígono Dehesa Boyal y la implantación de un carril bici y un carril peatonal en un tramo de un kilómetro de esta vía, lo que facilitará el acceso a los puestos de trabajo sin necesidad de utilizar el coche", ha añadido Fuentes.

Estas obras, ha continuado el máximo representante de la institución provincial, "tenían un plazo de ejecución de seis meses y, aunque ha sufrido retrasos en su ejecución debido al tren de tormentas que sufrido a principios de este año, finalizarán en el mes de mayo".

"Hay una razón estratégica en este proyecto y es la creación de grandes arterias funcionales que conecten el núcleo urbano con una zona de producción de primera magnitud, porque hay que recordar que está prevista la ampliación de la zona industrial y no tiene sentido apostar por grandes polígonos si no somos capaces de atraer inversiones extranjeras que diversifiquen el tejido productivo", ha matizado Fuentes.

El presidente de la Diputación ha destacado que "la idea es crear una gran plataforma logística en la zona de Los Pedroches que no solo se dedique a la materia agroindustrial, sino que dé entrada a actividades diversas como las relacionadas con la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), la calderería o el montaje de hidrógeno verde". Se trata de "un cambio de industrialización de la provincia de Córdoba, donde el polo de desarrollo se vertebrará sobre Pozoblanco", ha añadido.

Por su parte, el delegado de Infraestructuras, Agricultura y Sostenibilidad, Andrés Lorite, ha mostrado su satisfacción por "una inversión muy demandada y un proyecto que supone tres ventajas ya que supone una mejora en la seguridad vial con el ensanche de la plataforma en una carretera con una importante densidad de tráfico, especialmente de vehículos pesados; además de mejorar la accesibilidad peatonal con la ejecución de un carril con el que se garantiza la movilidad activa entre el núcleo de población y el polígono Dehesa Boyal".

Lorite ha añadido que "en colaboración con el Ayuntamiento se ha acordado bajar la cota de la carreta en torno a 1,5 metros para garantizar la accesibilidad a la nueva zona industrial prevista en el denominado polígono industrial Dehesa Boyal 2".

Por su parte, el alcalde pozoalbense, Santiago Cabello, ha agradecido a la Diputación "el esfuerzo que ha realizado para la ejecución de este proyecto que va a permitir la mejora de la conexión del municipio con la zona industrial, pero también con nuestro recinto ferial y que ha sido uno de los proyectos más demandados por el municipio en los últimos 20 años".

El proyecto incluye la ejecución de la señalización horizontal mediante el pintado de líneas, marcas transversales y otras marcos en el tramo de actuación, así como la implantación de las señales verticales. Adicionalmente se llevará a cabo una integración urbana y paisajística con la colocaciones de bancos y árboles a lo largo del carril peatonal.

La carretera CO-6411 de Pozoblanco a Obejo, se emplaza casi en su totalidad en el término municipal pozoalbense y conecta a esta localidad con la carretera autonómica A-3176. Esta vía cuenta con un ancho medio de siete metros, si bien en algunos tramos cuenta con un ancho de cinco metros.

Esta carretera, que tiene más de 38 kilómetros de longitud, pertenece a la red de vías de la Diputación de Córdoba y es la que conecta a Pozoblanco con su polígono industrial, en el que se encuentran instalaciones de empresas tan importantes como Covap, además de servir de acceso a numerosas explotaciones agrícolas y ganaderas.