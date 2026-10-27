Villanueva de Córdoba prepara la XXVI Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico DOP Los Pedroches

Presentación de la XXVI Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico DOP Los Pedroches. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este martes el acto de presentación de la Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico DOP Los Pedroches, cita que alcanza su XXVI edición y que se celebrará del 5 al 8 de noviembre en el municipio de Villanueva de Córdoba.

En rueda de prensa, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, ha sido el encargado de dar a conocer junto al alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes; a la delegada territorial de Agricultura de la Junta, Raquel López, y el presidente de la DOP Los Pedroches, Antonio Jesús Torralbo, los detalles de este encuentro.

Se trata de una cita "consolidada en el calendario de ferias de la provincia en la que se congregan los sectores agrícola, ganadero, industrial y agroalimentario cordobés y que en esta ocasión contará con tres jornadas de degustación abiertas al público", ha dicho Romero.

"Desde la Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), trabajamos por convertir el reconocimiento obtenido en Ronda como el mejor jamón del mundo en más ventas, en más visitantes a nuestros pueblos y en más oportunidades también para las personas y para las familias que viven en ellos", ha apostillado Romero.

El también presidente de Iprodeco ha insistido en que "con esa ambición presentamos una nueva edición de esta feria que une producto, une paisaje, une pueblo y une personas, a las familias y los ganaderos que trabajan todo el año para darnos este producto".

Romero ha hecho hincapié en que "este jamón es distinto porque empieza en una encina y porque se cría en la dehesa continuada más grande de Europa. Y es el mejor jamón del mundo porque estos animales consumen bellota de Los Pedroches, llegando más tarde la tradición, la artesanía, la técnica, la elaboración, la curación y la experiencia de todas las personas que llevan tantos años alimentando a tantas personas del mundo".

"En todo este proceso, juega un papel esencial la DOP, desde donde se garantiza y se protege esta relación entre producto y territorio, otorgando confianza al consumidor, que sabe lo que compra, de dónde procede y sabe también que es de la máxima calidad", ha remarcado.

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación ha evidenciado que "desde 'Sabor a Córdoba', la marca promocional de la Diputación de Córdoba, y desde Iprodeco, trabajamos de manera constante en la promoción y puesta en valor de un producto que nos identifica como territorio".

Romero ha concluido insistiendo en que, "en definitiva, este encuentro genera actividad económica, favorece la comercialización, atrae visitantes y contribuye a la fijación de población en el medio rural. La feria se configura, además, como una herramienta de promoción de un modelo de turismo gastronómico y sostenible estrechamente vinculado a la conservación de la dehesa".

"MÁXIMA CALIDAD"

Por otro lado, la delegada territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía, Raquel López, ha subrayado que "esta feria se ha consolidado a lo largo de los años fruto del trabajo de esos ganaderos y de esas familias que día a día se dejan la piel por garantizar un producto de máxima calidad".

Además, López ha detallado que "Córdoba es líder en producción de cerdo ibérico con más de 210.000 animales y más de 2.000 explotaciones. Además, contamos con más de 360.000 hectáreas de dehesa en uno de los ecosistemas más valiosos de Europa, la base sobre la que se sustenta la calidad de nuestro producto ibérico. Y dentro de ese contexto, Villanueva de Córdoba ocupa un lugar muy especial, ya que la dehesa es seña de su identidad y concentra el mayor número de explotaciones de porcino ibérico de Córdoba".

Por su parte, el alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes, ha remarcado en que "en esta XXVI edición mantenemos muchos de los retos a los que hacíamos frente en 2025 e incorporamos novedades. Así, junto al Túnel del Jamón, este año quienes nos visiten podrán disfrutar de un 'scape room' titulado los 'Guardianes de la Dehesa'".

Del mismo modo, ha continuado, "se hará pública la solicitud formal que desde el Ayuntamiento realizaremos a la Junta de Andalucía para el nombramiento de esta feria como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía. También y como primer gastro-destino incluido en la Red de Pueblos Gastronómicos de España intentaremos dar a conocer las potencialidades de nuestro territorio desde el punto de vista turístico".

Durante su intervención, Reyes ha dado a conocer que "el concurso comarcal de cortadores dará un salto en esta ocasión y pasará a tener un carácter provincial, invitando así a todos los profesionales de la provincia a participar en este encuentro durante la jornada del domingo".

"PRECINTO DORADO"

Finalmente, el presidente de la DOP Los Pedroches, Antonio Jesús Torralbo, ha explicado que el sector ha remitido una iniciativa al Ministerio de Agricultura para modificar la Norma de Calidad del Ibérico con una "una propuesta importantísima para las denominaciones de origen, no solo para Los Pedroches", que es "una diferenciación de la calidad diferenciada y de la calidad comercial". Lo que se propone es cambiar el precinto negro por "un nuevo precinto dorado" que será para "solo para la máxima calidad, para bellota 100% ibérico" amparados por una DOP.

Asimismo, ha detallado que los datos de la DOP reflejan la fortaleza de un sector que mantiene su apuesta por la máxima calidad. Durante 2025 se certificaron 69.577 piezas, un 2,8% más que el año anterior, mientras que el avance correspondiente a 2026 contabilizaba 48.057 piezas a 30 de septiembre, frente a las 42.600 del mismo periodo de 2025, lo que supone un crecimiento provisional del 12,8%. En la pasada campaña de montanera 2025-2026, la DOP precintó 79.102 piezas procedentes de 20.007 cerdos calificados como bellota 100% ibéricos. También destaca la evolución del formato loncheado: los envases certificados alcanzaron los 301.151 en 2025, un 22,36% más que en 2024.

En cuanto a la feria, el responsable de la DOP ha hecho hincapié durante su intervención en "la importancia del apoyo de las instituciones para la consecución del crecimiento de una muestra que nos permitirá, en esta ocasión, estrenar una etiqueta más legible y moderna".

Torralbo ha señalado también que "como novedad, la edición de 2026 tendrá como institución invitada al Ayuntamiento de Cambados, localidad considerada capital del albariño. Su presencia responde al proyecto que vincula a las Denominaciones de Origen Rías Baixas y Los Pedroches a través de la campaña europea 'Al fin juntos'".

PROGRAMACIÓN XXVI FERIA DEL JAMÓN

El programa previsto para esta XXVI Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico DOP Los Pedroches tiene como uno de los momentos destacados, el viernes 6 de noviembre, la celebración del XXVI Concurso al Mejor Jamón de Bellota 100% Ibérico DOP Los Pedroches. Se mantendrá también el reconocimiento al ganadero y a la finca donde nació y se crió el cerdo del que proceda el jamón ganador, poniendo así en valor el trabajo desarrollado por las explotaciones agroganaderas de la comarca y su compromiso con la sostenibilidad de la dehesa.

También se celebrará el I Concurso Provincial al Mejor Cortador de Jamón de Bellota 100% Ibérico DOP Los Pedroches, que amplía el ámbito de participación del tradicional certamen comarcal. La programación incorporará igualmente jornadas técnicas, seminarios, expositores empresariales, la celebración de la Mesa de Precios de la Lonja del Cerdo Ibérico, espacios de degustación, presencia de artesanos y empresas turísticas locales y visitas guiadas.