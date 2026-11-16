La XXIX edición de Expomiel en Córdoba pondrá el foco en la problemática de la especia invasora Vespa orientalis

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite (centro), en la presentación de Expomiel. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, abrirá de nuevo sus puertas para acoger una de las citas más consolidadas del sector apícola cordobés y andaluz, Expomiel 2026, punto de encuentro para acceder de manera directa a productores locales y espacio para reflexionar sobre los retos y amenazas, como la Vespa orientalis, que afectan al sector gracias a la celebración de sus jornadas técnicas.

En rueda de prensa, el delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha sido el encargado de desgranar los detalles de esta edición, que contará con 16 expositores entre apicultores, envasadores y productores de miel procedentes de Córdoba (7), Cádiz (1), Sevilla (4) y Málaga (2), además de un estand de degustación y otro de COAG-Andalucía.

Lorite ha destacado que "esta feria sirve para poner en valor la actividad que realizan los apicultores en el entorno de la provincia de Córdoba y en toda Andalucía. Expomiel se ha convertido en una referencia a nivel nacional del sector apícola, y así lo atestigua el éxito que este encuentro está teniendo en todas sus ediciones".

El diputado ha subrayado que "Córdoba es una provincia destacada en materia apícola, no en vano 62 de los 77 municipios tienen producción apícola, lo que pone de manifiesto la importancia que tiene en la economía cordobesa, y especialmente en la ganadería". Hay cuatro zonas que tienen una intensa producción de miel, como es el Parque Natural de Hornachuelos, el Parque Natural de las Sierras Subbéticas, el Parque Natural de Cardeña-Montoro y la comarca del Valle de los Pedroches.

Lorite ha puesto el acento en el tema sobre el que va a versar este año la Jornada Técnica de Apicultura, y que preocupa de manera especial al sector, como es la presencia de la especie exótica Vespa orientalis. "Hay avistamientos de esta especia invasora, de una manera muy especial en la capital, pero también en distintos puntos de la provincia y está atacando a la producción apícola y a la persistencia de las colmenas", ha resaltado el diputado. Al respecto, ha incidido en "el convenio de colaboración que tiene la Diputación con la Universidad de Córdoba para establecer las trampas y cebos para controlar esta especie".

En este punto ha ahondado profesor de la Universidad de Córdoba y director del Centro Andaluz de Apicultura, Francisco Puerta, quien ha resaltado que "este problema no afecta solo a los apicultores, sino a toda la ciudadanía, ya que esta especia invasora, que ha entrado por el sur de España, se propaga con facilidad dadas las condiciones climáticas de Andalucía".

Puerta ha insistido en la necesidad de que "las administraciones públicas se impliquen en esta problemática, tal como lo está haciendo la Diputación, que nos ha concedido unas ayudas para poder monitorizar la evolución del animal, empezando por la capital, pero con extensión a la provincia".

Por su parte Juan Antonio Ruiz, responsable de apicultura COAG Córdoba, ha recalcado que "Andalucía reúne un 20% de las colmenas que tenemos a nivel estatal, por lo que la actividad apícola es bastante importante, no solo para las familias que vivimos de esto, también para toda la ciudadanía". "Actualmente en la provincia de Córdoba reunimos un 11% del total del censo andaluz de colmenas, y estamos sufriendo graves problemas debido a la especie invasora.

PROGRAMACIÓN EXPOMIEL 2026

Además de los estands habituales, en la carpa de actividades habrá una zona de exposición de maquinaria donde dos empresas mostrarán equipos y utensilios utilizados en apicultura. De igual modo, varios figurantes vestidos de apicultores pasearán por el centro de Córdoba ofreciendo 2.300 vales de miel y caramelos de miel.

Además, durante la muestra habrá demostraciones culinarias a cargo de Kisko García, chef del Restaurante Choco, catas de miel tanto para el público general como para alumnos de Dirección de Cocina del IES Gran Capitán y talleres infnatiles.

En lo que respecta a las XXIX Jornadas técnicas de Apicultura, que tendrán lugar el sábado, reunirán a 220 personas entre profesionales e investigadores. El tema que se tratará será 'Vespa orientalis. Conocerla para combatirla' y participarán investigadores de las universidades de Tesalónica (Grecia) y las Islas Baleares. También participará la jefa de Alergología del Hospital Reina Sofía, Berta Ruiz, quien analizará el tema de las picaduras de himenópteros. Finalmente, Mar Leza impartirá una conferencia sobre cómo proteger las colmenas de la Vespa orientalis.

Dentro de las jornadas se entregará el XIV Premio Tintxu Ruiz, que distingue a una persona por su labor profesional en favor de la apicultura. Por último, para fomentar la calidad de los productos de la colmena se entregarán como cada año los Premios a la Calidad de la Miel. Se otorgarán cuatro primeros premios de 850 euros y cuatro accésit de 400 euros en las modalidades de mieles monoflorales claras, mieles monoflorales oscuras, mieles multiflorales y mieles ecológicas.

Al concurso se han presentado 71 solicitudes y un total de 62 muestras procedentes de seis provincias de Andalucía. Los premios se harán públicos y se entregarán coincidiendo con la clausura de las jornadas.