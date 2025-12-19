Unas 40 personas participan en familia en un taller de pan artesanal en Purchena (Almería)

Taller de pan artesanal en Purchena (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unas 40 personas han participado en familia en un taller de elaboración de pan artesanal celebrado en Purchena (Almería) donde han tenido la oportunidad de acercarse a los quehaceres tradicionales de los hogares para aprender a hacer su propio pan.

Se trata de unas de la actividades impulsadas desde el Área de Familia de la Diputación de Almería con el objetivo de "sensibilizar a la sociedad sobre el valor de la familia como pilar fundamental" y crear "espacios para fomentar las relaciones intergeneracionales".

Las actividades están dirigidas a todas las familias en su amplia diversidad, apostando por el ámbito rural para estrechar vínculos y compartir espacios lúdicos y aprendizajes, según ha indicado la Diputación en una nota.

La diputada provincial de Igualdad y Familia, Lorena Nieto, acompañada por el alcalde de Purchena, José Luis Serrano, y concejales de la corporación municipal, han acompañado a los participantes en el taller y han comprobado en primera persona como las familias han disfrutado de un tiempo de ocio compartido intergeneracional.

En este sentido, la diputada ha afirmado que "las actividades de familia tienen el objetivo de ofrecer actividades originales y de calidad a los pueblos de la provincia, de forma especial a los más pequeños, para participar en talleres donde todos los miembros de la familia se implican compartiendo tiempo, ocio y diversión".

"Son actividades muy gratificantes para las personas que participan y con ellas también conseguimos ensalzar el papel de la familia por estandarte de la provincia de Almería", ha añadido.

Los participantes en el taller de Purchena pertenecían a todas las edades, entre abuelos, padres, madres y los hijos e hijas. Siguiendo las instrucciones del monitor hicieron sus propios panes, desde el inicio, siguiendo el procedimiento tradicional. Mientras el pan se horneaba, realizaron arepas, para conocer otras elaboraciones rápidas y de otras culturas, así como para consumo de personas celiacas, ya que se utiliza la harina de maíz.