Abierto el plazo de matriculación en la UNED de Almería para el curso 2025/2026 hasta el 22 de octubre. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Almería ha abierto el periodo de matrícula para el curso académico 2025/2026, disponible hasta el próximo 22 de octubre.

Desde la Diputación Provincial han destacado que se trata de "una oportunidad única para quienes buscan una formación de calidad, flexible y adaptada a las necesidades del estudiante moderno".

Los interesados pueden visitar el sitio web de la universidad 'https://www.uned.es/universidad/centros/almeria.html', donde pueden obtener más información sobre los programas y el proceso de matriculación.

Este año, la UNED en Almería oferta en total de 30 grados y entre las principales novedades de este curso destacan dos nuevos grados oficiales, Ciencia Política y Sociología y Derecho y Trabajo Social.

El vicepresidente de la Diputación de Almería Fernando Giménez ha animado a los almerienses a matricularse y ha asegurado que "la UNED de Almería es una puerta de acceso a la educación superior para todos aquellos que buscan una formación de calidad, adaptada a sus circunstancias personales y profesionales".

"Hablamos de una universidad que ofrece oportunidades reales a quienes desean crecer académica y laboralmente, sin tener que renunciar a la conciliación con su vida diaria. Por eso, animo a todos los interesados a matricularse y a descubrir la enorme proyección que ofrece esta institución", ha manifestado.

Asimismo, Giménez ha subrayado la importancia que la UNED tiene para la provincia, ya que "no solo contribuye a la formación de profesionales altamente preparados, sino que también refuerza la igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios universitarios".

"Con su metodología flexible, su cercanía y la calidad reconocida de sus titulaciones, la UNED se ha convertido en un referente educativo que sigue creciendo y adaptándose a los retos de la sociedad actual", ha afirmado.

Por su parte, la directora del Centro Asociado, María del Carmen Pérez, ha detallado que la UNED en Almería afronta el nuevo curso académico con "excelentes perspectivas". "A estas alturas ya se ha alcanzado casi la mitad de la matrícula registrada el año anterior, lo que refleja la confianza del estudiantado en una institución que combina la calidad de la enseñanza universitaria con la flexibilidad de la educación a distancia", ha expresado.

En este sentido, ha apuntado que "estos tan positivos confirman que cada vez más personas confían en la UNED como una opción universitaria de calidad y flexible, que permite compatibilizar estudios con vida laboral y personal".

"Con la incorporación de los nuevos grados en Ciencia Política y Sociología, y en Derecho y Trabajo Social, seguimos ampliando horizontes formativos y respondiendo a las demandas de nuestra sociedad", ha defendido la directora del Centro Asociado.

VENTAJAS DE ESTUDIAR EN LA UNED

La UNED de Almería amplía sus posibilidades de formación en el ámbito de las Ciencias Sociales, "reforzando su compromiso con la preparación de profesionales capaces de dar respuesta a los retos de la sociedad actual".

La experiencia de cursos anteriores ha confirmado que las titulaciones más demandadas por el alumnado han sido Educación Infantil, Psicología y Derecho, áreas que han concentrado un alto número de estudiantes "gracias a su proyección profesional y a la solidez académica de la UNED".

Entre las principales ventajas de estudiar en la UNED de Almería figura "la flexibilidad de su metodología semipresencial y en línea, que permite compatibilizar la formación con la vida laboral y personal". También resalta "la cercanía de un equipo docente y de apoyo accesible, con tutores que han acompañado al alumnado de forma personalizada".

La institución ha subrayado además la "calidad académica de unos títulos oficiales reconocidos en todo el Espacio Europeo de Educación Superior". A ello se suma una "amplia oferta formativa" que incluye grados, másteres oficiales, cursos de idiomas y programas de formación permanente.