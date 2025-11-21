El actor Eduard Fernández no acudirá a su homenaje en Fical debido a su carga laboral y cansancio

Archivo - El actor Eduard Fernández durante la presentación de ‘Anatomía de un Instante’ en el Festival de Cine de San Sebastián. - Unanue - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El actor Eduard Fernández no acudirá finalmente este fin de semana a recoger su premio 'Almería, tierra de cine', con el que va a ser homenajeado en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) durante la ceremonia de clausura del evento.

El intérprete catalán, que tampoco descubrirá el domingo su estrella en el Paseo de la Fama de Almería, ha excusado ante la organización su presencia debido al gran cansancio que acumula y la carga de trabajo que sostiene, con el inicio del rodaje de una nueva película próximamente, según ha avanzado la Cadena Ser y han indicado fuentes del festival.

No obstante, el actor ha mostrado su agradecimiento a la organización por esta distinción que, en esta edición de Fical, comparte con la actriz Adriana Ugarte y el actor John Rhys-Davies, quien conforme a las previsiones destapará su lucero el sábado junto al Teatro Cervantes.

El actor Eduard Fernández, ganador de cuatro Goyas, será homenajeado en Fical por su "amplia y versátil carrera" que le ha llevado a rodar en Almería algunas de sus cintas más reconocidas, como 'Lejos del Mar' y 'El Niño'.