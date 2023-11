El actor Luis Tosar, ante su imagen de 'tipo duro': "La comedia es relojería pura y ahí no soy experto"

ALMERÍA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El actor Luis Tosar ha reflexionado este sábado sobre la imagen de 'tipo duro' que dentro del imaginario colectivo le ha brindado la interpretación de papeles de hombres peligrosos en películas como 'Celda 211', 'A quien a hierro mata' o 'Maixabel', entre otras ficciones, sentido en el que ha valorado la dificultad de hacer una buena comedia en el cine y las habilidades que ha de tener un actor al enfrentarse a este tipo de personajes.

"Cuando haces mucho drama te acostumbras un poco a ir 'ad limitum', a ir un poco a tu bola y marcar tú el ritmo, pero la comedia es relojería pura y bueno, yo ahí no soy un experto", ha manifestado en una mesa redonda celebrada en el marco del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) centrada en el cine y la televisión que ha estado moderada por el cineasta Luis Alegre y ha contado con la participación de los intérpretes Silvia Alonso, Luisa Mayol y Arturo Valls.

Luis Tosar, quien ya recibió el premio 'Almería, tierra de cine' en 2018, ha apuntado que "hay que hacer del defecto virtud" puesto que, según ve, sería "un poco absurdo a estas alturas" e incluso "peligroso" tratar de "forzar hacer comedia porque quiero que me vean haciendo comedia", especialmente si no surge de forma "natural".

"A mí me parece el arte absoluto poder repetir un chiste y que tenga gracia además. En el cine tienes que repetir una cosa que es supuestamente graciosa, y la tienes que repetir y que haga gracia. A mí eso me parece el vértigo absoluto", ha manifestado antes de mostrar su admiración por los actores de comedia y considerar que el estar "encasillado" en cierto tipo de personajes, en ocasiones, no depende solo del actor sino también en cómo te percibe el público y las interpretaciones por las que te conoce.

El actor Arturo Valls también ha reconocido que es "difícil luchar" contra ciertas etiquetas con las que el público distingue a los rostros más conocidos a pesar de que, según ha recordado, también se pueden tener otras facetas, ya que en su caso también es productor y presentador de televisión. "Lo que la gente tiene en su cabeza es complicado de cambiar", ha opinado a la hora de señalar que, ante eso, es desaconsejable ir contra corriente.

Sobre los peligros del encasillamiento también ha hablado la intérprete chilena Luisa Mayol, quien ha recordado que durante años interpretó el personaje cómico de 'La Malú' en la televisión de su país, el cual le dio una gran popularidad e hizo, incluso, que llegara a adoptar el apodo debido a la semejanza con su nombre.

"El personaje empezó a crecer hasta que llegó un momento en el que tuve que decir 'hasta aquí'", ha apuntado al reconocer que sitió cierto temor a no poder volver a interpretar otros personajes al ser identificada especialmente con el que le dio su mayor fama.

Sobre esos perfiles y estereotipos también ha reflexionado la actriz Silvia Alonso. "Me gustaría meterme en la cabeza de los directores de casting para saber cómo me ven, aunque he hecho cosas muy distintas", ha reconocido antes de narrar que ha trabajado a caballo entre el drama y la comedia. "Debo tener cara de novia o mujer a la que engaña su marido, porque he hecho de ese personaje un montón", ha bromeado al respecto.

Durante la charla, los actores también han compartido cuáles fueron sus inicios y los motivos por los que decidieron dedicarse a la interpretación cuando todos ellos, salvo Luis Tosar, llegaron, al menos, a iniciar estudios de periodismo. Los actores han compartido que, a pesar de tratarse de una profesión precaria a nivel económico, la interpretación produce en ellos "algo inexplicable" que, en ocasiones, no les aleja de sufrir el denominado 'síndrome del impostor'.

"La frustración es menor cuando no tienes ambición", han compartido también a la hora de hablar de los mayores chascos que han vivido durante su carrera, sentido en el que Arturo Valls ha confesado haber llegado a hacer una lectura de guion para 'Los amantes pasajeros', de Pedro Almodóvar, de cara a un papel que finalmente terminó interpretando Antonio de la Torre. "No hubo frustración porque no era mi gran sueño", ha señalado.

Los actores también han hablado de sus momentos de mayor gloria y alegría dentro del cine, desde haber percibido el primer sueldo dentro de un papel estable, haber formado parte de un elenco con otros compañeros a los que admiraban previamente o haber vivido momentos "mágicos" en rodajes con directores como José Luis Cuerda, en el caso de Arturo Valls, o Icíar Bollaín, en el caso de Luis Tosar, quien ha detallado la "energía brutal" que se produjo en la grabación de la escena final con Blanca Portillo en 'Maixabel'.

El evento, que ha congregado a una altísima cantidad de público en el Palacio Provincial de Almería con decenas de personas que han tenido que seguir el acto de pie tras haberse superado el aforo, ha sido seguido también por las actrices Melanie Olivares, Natalia de Molina, el actor Dani Rovira y el presentador de televisión David Broncano, entre otros, quienes también participarán en mesas redondas a lo largo del festival.