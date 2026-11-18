El actor Saturnino García, junto al director Gonzaga Manso y los productores Luis Manso y Paco Ponce de León, durante la presentación de 'Dos días' en el XXV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - EUROPA PRESS

ALMERÍA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El actor Saturnino García ha asegurado este miércoles en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) que no tiene intención de jubilarse a sus 91 años porque la interpretación sigue siendo para él "un placer" y "un recreo". "Es mi vida", ha expresado.

Así lo ha manifestado en el Patio de Luces de la Diputación Provincial durante la presentación de 'Dos días', la ópera prima de Gonzaga Manso, una película que aborda la vejez, la pérdida de memoria y las relaciones familiares.

García, que tenía 90 años durante el rodaje, ha compartido su experiencia junto al director y los productores Luis Manso y Paco Ponce de León. El intérprete ha defendido que el talento para actuar no depende de la formación y ha puesto como ejemplo a su compañero de reparto, un percebeiro sin experiencia en el cine.

El veterano intérprete también ha reconocido que su pérdida de audición le planteó dificultades durante el rodaje, especialmente para escuchar a su compañero de reparto.

La cinta, galardonada con el Premio del Público en el Festival de Málaga, cuenta la historia de un anciano que comienza a perder la memoria y decide salir a pescar con un antiguo amigo. Ambos quedan a la deriva en el mar, en una experiencia que pone a prueba su amistad.

Por su parte, Gonzaga Manso ha explicado que la historia nació de su relación con su abuelo, al que vio perder facultades con el paso de los años. El cineasta ha revelado que incluso rodó parte de la película en la casa de sus abuelos, de la que conserva recuerdos de cuando era pequeño.

EL RETO DE RODAR EN EL MAR

El director ha destacado las dificultades del rodaje. "Para mí lo más difícil, sin duda, fue rodar en el mar y trabajar con dos personas tan diferentes", ha reconocido.

Manso ha explicado que al principio valoró incorporar a un intérprete más joven para afrontar las exigencias físicas de una producción que incluía más de dos semanas de grabaciones nocturnas en el mar. Sin embargo, ha señalado que ninguno de los candidatos le convencía hasta que conoció a García. "En cuanto le vi, dije, tiene que ser Saturnino", ha recordado.

El cineasta ha explicado que uno de sus principales desafíos fue mantener la atención del espectador durante las conversaciones de los protagonistas en la barca.

Por su parte, Ponce de León ha señalado que todas las escenas marítimas se rodaron directamente en el mar, sin recurrir a piscinas ni estudios.

Luis Manso también ha reconocido que trabajar con un actor de 90 años en esas condiciones suponía un riesgo, pero ha defendido que "el verdadero riesgo es no arriesgarse".

La cinta, de casi una hora y media de duración, participa en el Certamen Nacional de Largometrajes 'Ópera Prima' Ficción, dentro del XXV aniversario del festival almeriense.