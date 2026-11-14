La actriz Miriam Garlo: "El cine en general da oportunidades a personas con diferentes capacidades"

La actriz Miriam Garlo participa en una de las actividades de Fical. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actriz Miriam Garlo, que obtuvo el premio Goya la mejor actriz relevación por su papel en 'Sorda', ha asegurado durante su paso por el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) que "el cine en general da oportunidades a las personas con diferentes capacidades".

"Es evidente que falta camino por recorrer y hay que seguir avanzando, pero ese es uno de los éxitos de la película, que ha contribuido a que la sociedad entienda las necesidades de las personas sordas y a normalizar la presencia de personas con discapacidad trabajando en el cine", ha manifestado la intérprete al compartir sus vivencias en un encuentro organizado junto con elFestival Inclusivo de Cortometrajes 'Gallo Pedro'.

Según ha explicado la organización en una nota, La cita se ha desarrollado en el Espacio Alma del Ayuntamiento de Almería y ha contado con el apoyo de la Fundación 'la Caixa'. El encuentro ha servido para que el público conozca de primera mano las claves de la interpretación, del rodaje y del alcance de una película que aborda la discapacidad.

"En 2020 estábamos mi hermana y yo hablando sobre la maternidad, en una conversación en la que también estaba la directora, Eva Libertad, que vio que era un tema interesante. Me pidió que dejara por escrito mi reflexión, y de ahí ella elaboró el guión y dirigió el corto. Sentimos la necesidad de profundizar en la historia con la ópera prima de Eva", ha narrado la intérprete.

Para Garlo, el éxito obtenido con el film se asemeja a "la metáfora de las nubes: depende del día, un día es luminoso y otro hay sombras". Así, aunque le "fue difícil de gestionar emocionalmente", se ha mostrado "orgullosa del trabajo que ha hecho todo el equipo", toda vez que más allá del éxito busca "seguir aprendiendo y abordar nuevos proyectos audiovisuales".

Según ha explicado la actriz, lo más difícil para ella a la hora de interpretar a Ángela fue "encontrar su voz", pues "no es una herramienta que pueda controlar y he necesitado ayuda para saber cómo era la voz del personaje, cómo la queríamos y le gustaba a la directora".

Con ello, se ha mostrado "orgullosa" ante una película ha "contribuido de manera decisiva al entendimiento de las necesidades de las personas sordas". "Me consta por personas de la comunidad sorda con las que hablo de que la película ha ayudado a mejorar su entorno, porque la visibilidad ha sido importante", ha apuntado.

En el cinefórum, la actriz ha estado acompañada por el presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo; el director de empresas de Caixabank, Francisco Rubio; y el secretario de Asoal, Alfredo Gómez.