Adjudicadas las obras de la nueva Escuela de Música de Vícar (Almería), con capacidad para más de 500 alumnos

Proyecto de la Escuela de Música de Vícar (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha aprobado la adjudicación de la construcción de la futura Escuela de Música de Vícar (Almería), que contará con capacidad para acoger a más de 500 alumnos con una inversión que supera los cuatro millones de euros.

El futuro espacio, cofinanciado a un 70 por ciento por la Diputación y un 30 por ciento por el Ayuntamiento, nacerá como Centro Cultural y de Formación Musical de Vícar y se ubicará en una parcela municipal situada en la intersección del Bulevar Ciudad de Vícar con la Calle Platón, al lado del IES Puebla de Vícar.

Dispondrá de cuatro plantas y una superficie total construida de 2.256,03 metros cuadrados. Sus diferentes salas de formación estarán destinadas a la enseñanza musical de viento, cuerda, piano y percusión, según ha explicado la institución provincial en una nota.

El presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, ha subrayado el carácter histórico de este proyecto que cumple una demanda de Vícar y que se concibe con vocación comarcal ya que se convertirá en un espacio fundamental para la formación musical de los municipios del Poniente y en un referente educativo en el ámbito provincial. "Es una firme apuesta por la cultura, el patrimonio y la identidad almeriense que son tres de los pilares del Gobierno de la provincia", ha subrayado.

Del mismo modo, ha puesto esta colaboración institucional entre Diputación y el Consistorio como "ejemplo a seguir" ya que, según ha señalado, "estas acciones redundan en favor de toda la sociedad porque esta escuela beneficiará a Vícar pero, también, a todo el Poniente y el resto de la provincia".

"En la Diputación apostamos por la cultura como un valor fundamental para la ciudadanía. Nuestro compromiso es claro: dotar a cada municipio de mejores infraestructuras para garantizar que todos los almerienses tengan las mismas oportunidades, vivan donde vivan", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, cree que esta "buena noticia" se debe a la "buena relación histórica que mantenemos el Ayuntamiento con la Diputación". "La Escuela se va a construir con criterio de Conservatorio y gracias a esa excelente relación institucional surgen importantes iniciativas como este centro de formación para el conocimiento y la vivencia artística de la música. Es un día grande para un proyecto que marcará historia para Vícar", ha dicho.

El edificio dispondrá de cuatro plantas y un total de 25 aulas. La planta sótano estará destinada exclusivamente a cuartos técnicos de instalaciones y depósitos mientras que la planta baja dispondrá de área de acceso que incluye recepción, despacho, administración, biblioteca-fonoteca, camerino, espacio escénico interior de 94,50 metros cuadrados y un patio auditorio exterior de 466,73 metros cuadrados para conciertos y eventos.

La planta primera estará dedicada a las especialidades de viento y percusión con una extensión de 879,90 metros cuadrados útiles. Albergará la formación de instrumentos de viento (flauta, oboe, clarinete, saxofón, trompeta, trompa, trombón), aulas de percusión, aulas de lenguaje musical, sala de juntas y núcleos de aseos.

Por último, la planta segunda se centrará en las especialidades de cuerda y piano con 677,43 metros cuadrados útiles en los que se dispondrá un área de enseñanza de instrumentos de cuerda (violín, viola, violonchelo, contrabajo, guitarra), piano, lenguaje musical y vestíbulos distribuidores.

El edificio cumplirá con las normativas de aislamiento acústico para evitar el ruido aéreo y el impacto entre aulas e instrumentos; tendrá accesibilidad universal, instalaciones de iluminación led y climatización adaptada al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

En este sentido, en el proyecto se ha puesto mucha atención al "esfuerzo de ingeniería" para dotar a cada aula "del máximo aislamiento e insonorización, garantizando un entorno de aprendizaje óptimo sin interferencias entre especialidades".

Asimismo, las dependencias serán accesibles, libre de barreras arquitectónicas y adaptadas. Todos los almerienses aficionados a la música o que quieran aprender o perfeccionar sus conocimientos en este arte son susceptibles de estudiar en este centro, con una programación adaptada a rangos de edad.