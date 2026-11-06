Alboloduy (Almería) celebra este fin de semana su patrimonio musical con conciertos, talleres y cantos tradicionales

La vicepresidenta de la Diputación de Almería Almudena Morales, la alcaldesa de Alboloduy, Sonia Guil, y el representante de la Banda de Música, Manuel Ayala, durante la presentación de las jornadas 'La música suena en Alboloduy'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Alboloduy (Almería) celebrará este fin de semana, los días 7 y 8 de noviembre, la Jornada de Patrimonio Musical de la Alpujarra de Almería, bajo el nombre 'La música suena en Alboloduy', con un programa de conciertos, talleres, pasacalles y visitas para dar a conocer la tradición musical de la localidad, conocida desde hace décadas como 'el pueblo de los músicos'.

La programación tendrá como escenario principal el Salón Social del municipio y contará con la participación de la Banda de Música 'La Mezquita', la charanga 'La Nebulosa' y el Grupo Folclórico 'El Galayo', según ha señalado la institución provincial en una nota.

La vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha destacado que, en esta localidad de apenas 500 habitantes, "la música tiene una presencia y una vitalidad tan extraordinarias".

La diputada ha subrayado que el patrimonio de un municipio no se limita a sus monumentos y ha considerado que "conseguir que la música forme parte de la vida cotidiana de todo un municipio, que pase de abuelos a padres y de padres a hijos, que reúna a distintas generaciones y que genere tanta participación, es algo verdaderamente digno de elogio".

Asimismo, Morales ha defendido el apoyo de la Diputación a estas iniciativas para conservar un patrimonio que "no siempre está escrito en los libros ni se puede visitar en un museo".

Por su parte, la alcaldesa de Alboloduy, Sonia Guil, ha explicado que el proyecto pretende que en Alboloduy "se viva la música los 365 días al año con rutas guiadas, visitas y con simbología en las calles y en las casas".

El representante de la Banda de Música, Manuel Ayala, ha detallado que durante las jornadas "se hará un taller y se repartirán letras para mantener vivas las canciones y que puedan cantarlas con nosotros". "Alboloduy es el pueblo de los músicos, donde se vive la música", ha expresado.

PROGRAMACIÓN DE LAS JORNADAS

Las actividades comenzarán este sábado a las 11,00 horas con un pasacalles de la charanga 'La Nebulosa', que partirá desde el Salón Social. A las 11,30 horas tendrá lugar la apertura de las jornadas, seguida de un taller de ritmo y percusión a las 12,00 horas y una actuación de la charanga a las 13,00 horas. A las 14,00 horas se celebrará un almuerzo.

Por la tarde, a las 16,30 horas, se realizará una visita guiada al local de ensayo de la Banda de Música 'La Mezquita', que ofrecerá un ensayo general a puertas abiertas a las 18,00 horas en el Salón Social. La jornada concluirá a las 19,30 horas.

El domingo 8 de noviembre, el Grupo Folclórico 'El Galayo' ofrecerá a las 11,00 horas un concierto didáctico en el Salón Social. Posteriormente, a las 12,30 horas, se interpretarán los cantos religiosos tradicionales de Alboloduy en la iglesia parroquial de San Juan Bautista. La clausura de las jornadas está prevista para las 13,30 horas.

UNA TRADICIÓN MUSICAL CENTENARIA

La Banda de Música 'La Mezquita' es una de las más antiguas de la provincia, cuyos orígenes se remontan a alrededor de 1890. La formación se reorganizó en 1983 como asociación músico-cultural y cuenta con una escuela de música desde 2006.

La charanga 'La Nebulosa', originaria de Alboloduy, y habitual es habitual en fiestas, ferias y desfiles de la Alpujarra almeriense.

Por su parte, el Grupo Folclórico 'El Galayo', fundado en 1986, desarrolla una labor de rescate, transcripción y conservación del patrimonio musical de Alboloduy y su comarca. Como resultado de este trabajo, se han grabado y documentado más de mil canciones tradicionales, de las que la agrupación ha transcrito más de un centenar.