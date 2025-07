Alcudia de Monteagud (Almería) inaugura el primer Parque Temático de la Piedra Seca de España

ALCUDIA DE MONTEAGUD (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

Alcudia de Monteagud (Almería) ha puesto en valor su legado vinculado a la cultura de la ecología y la sostenibilidad con la inauguración del primer Parque Temático de la Piedra Seca de España. Este espacio al aire libre complementa la propuesta cultural y didáctica que ofrece el Museo de la Historia Ecológica de Almería, que se encuentra justo al lado.

Según ha informado la Institución provincial en una nota de prensa, el presidente la Diputación, Javier A. García, y el alcalde de la localidad, Juan Manuel Sánchez, han participado en la inauguración del parque que permite al visitante descubrir los usos más recurrentes que en este municipio ha tenido esta técnica de construcción ancestral, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, que se basa en la unión de piedras sin el uso de ningún tipo de mortero o argamasa. La estabilidad de estas construcciones reside en el mimo y precisión que requiere la colocación de las piedras para su correcto ajuste. En este nuevo espacio el visitante podrá ver puestos de caza, refugios de pastores, noria, balsas, horno o una mina.

Este proyecto, que lleva gestándose varios años, se ha llevado a cabo a través de diferentes obras del Plan de Fomento del Empleo Agrario, PFEA, desde 2022 hasta la actualidad, así como a través de ayudas directas de la Diputación que, en total, suman una inversión de 180.000 euros. En el Parque se ha habilitado una zona con pérgola para charlas o conferencias y se han instalado paneles informativos y códigos QR para que el visitante pueda conocer en profundidad el lugar.

El presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García, ha destacado que "gracias el empeño del alcalde y su equipo, Alcudia vive una gran jornada en la que importantes proyectos se hacen realidad. No hay otro espacio como este en nuestro país que rememore el uso de la piedra seca de nuestros antepasados que cuando ni existía el concepto de ecologismo aquí ya se ejercía desde hacía siglos". Un enclave que difunde y guarda la memoria de "todos los almerienses, nuestras costumbres, tradiciones y el trabajo artesanal de quienes lo han dado todo por nosotros. Es un motivo para estar orgullosos de Alcudia y de ser almerienses".

Asimismo, García ha puesto de relieve que "este proyecto es mucho más que un espacio turístico y cultural, es una muestra palpable de que historia, cultura y tradiciones pueden ser un auténtico revulsivo para la creación de empleo y riqueza y fijar la población al territorio". El Parque Temático junto al Museo marcan "el rumbo del futuro de vuestro pueblo y la comarca porque va a hacer que los almerienses y turistas tengan motivos para conocer uno de los municipios más bonitos y con más encanto de Filabres-Alhamilla".

Por su parte, el alcalde del municipio, Juan Manuel Sánchez, ha agradecido "el apoyo de la Diputación para hacer realidad los proyectos más importantes que se han materializado en Alcudia en los últimos años como el Museo de la Historia Ecológica o el Parque Temático de la Piedra Seca". En esta línea, el alcalde ha expuesto que "este parque es mucho más que un lugar de esparcimiento, es un homenaje a una técnica de construcción ancestral, a un arte humilde y silencioso que modelado nuestro paisaje durante siglos".

Del mismo modo, Sánchez ha precisado que "a través de este parque temático buscamos poner en valor el trabajo de generaciones que, piedra sobre piedra, han levantado ribazos, refugios, eras, linderos". Además, ha explicado que "queremos que este lugar sea un punto de encuentro, de aprendizaje y un símbolo de lo que somos. Que sea un revulsivo para el turismo rural y así revitalizar la economía y el asentamiento de la población evitando de esta manera formar parte de la España vaciada".

Para finalizar, el alcalde ha expuesto que en el Parque Temático de la Piedra Seca se ha incluido un espacio con plantas llamado 'El jardín de la eterna juventud' donde se nombran a los jóvenes alcuzarros de la última generación con vidas truncadas prematuramente "es un homenaje a todos los jóvenes de Alcudia de todas las generaciones, los que vivieron rápido y murieron pronto. Son eternamente jóvenes", ha afirmado el alcalde.

En la presentación se ha puesto de manifiesto "la idoneidad de un plan inversor como el PFEA que se convierte en un claro ejemplo de colaboración institucional en favor de los municipios entre los ayuntamientos, la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y el Estado a través del SEPE".

RUTAS CULTURALES Y PARQUE INFANTIL

Uno de los grandes recursos que el Parque de la Piedra Seca ha puesto sobre la mesa para potenciar el turismo de carácter patrimonial reside en la creación de dos senderos que tienen sus puntos de partida desde esta nueva instalación que permiten apreciar los vestigios reales de la piedra seca en Alcudia. Uno de ellos es la Ruta cultural de la piedra seca que consta de 6,5 km y el segundo se llama Ruta cultural de la memoria del agua, de 3,5 kilómetros, gracias al cual se ha recuperado una antigua balsa que tiene una manantial de agua natural, 'La balsilla del diezmo'.

La otra inauguración en Alcudia de Monteagud este sábado ha sido la del parque infantil en honor al vecino Manuel Padilla Pérez 'Burrucho'. Se trata de la completa renovación del parque infantil biosaludable que se encuentra al lado del aparcamiento de la era del municipio con la ejecución de nuevo pavimento y aparatos infantiles para el disfrute de los más pequeños.

El presidente de la Diputación, Javier A. García, ha elogiado al Ayuntamiento por "rendir homenaje con el nombre del parque a uno de sus vecinos más queridos, a Manuel Padilla Pérez Burrucho, una de esas personas que se desvive por Alcudia de Monteagud y que siempre está dispuesto a echar una mano sin esperar nada a cambio. Personas como tú hacen gracias nuestros pueblos".

El alcalde, ha manifestado que "este parque es un homenaje a Manuel que es una persona que desde hace muchísimos años coopera, colabora, contribuye de forma altruista con todas las corporaciones. Y a sus 77 años era el momento de que tuviera este homenaje".

Finalmente, Manuel Padilla Pérez ha asistido a este acto y ha asegurado sentirse "muy agradecido con el pueblo y toda la gente que me apoya que se han puesto de acuerdo para colocar esta placa. He participado en todo lo que he podido".