Los Aljibes Árabes se llenan de poesía y música cada jueves de octubre con el apoyo de la Diputación de Almería

ALMERÍA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cultural Papeles del Náufrago ha presentado el programa de 'Poesía en los Aljibes', una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Diputación de Almería y Cajamar, entre otros colaboradores y patrocinadores, y que cada jueves de octubre llevará la mejor poesía y música contemporánea nacional a los Aljibes Árabes de la Peña 'El Taranto'.

El ciclo ha comenzado este jueves con Benjamín Prado acompañado por la música de Antonio González, continuará el día nueve con Amalia Bautista y David Rodríguez, seguirá el 16 con Erika Martínez junto a Raquel Sánchez y concluirá el 30 con los versos de Luis Alberto de Cuenca y las notas de Mike Fletcher. Todas las sesiones tendrán lugar a partir de las 20,00 horas, según ha concretado la institución provincial.

La vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha subrayado que "en la Diputación estamos muy orgullosos de la inquietud literaria que existe en nuestra provincia, en todas sus facetas. Por eso no podemos dejar de apoyar proyectos tan especiales como este, que estoy convencida harán que los antiguos aljibes árabes de Almería se queden pequeños".

"Os puedo asegurar que, como ya ocurrió el año pasado, nadie saldrá indiferente de estos recitales. Serán cuatro citas que llenarán Almería de poesía, música y emoción", ha manifestado.

Por su parte, el presidente de la Asociación Cultural Papeles del Náufrago, Antonio Lafarque, ha agradecido la implicación de todas las instituciones y entidades en este proyecto y, de manera especial, el apoyo de la Diputación de Almería y Cajamar.

Lafarque ha señalado que "decía Cernuda que la poesía es el intento de fijar lo que huye. Esa es también la intención de 'Poesía en los Aljibes', detener un instante el tiempo en este lugar donde late la historia de Almería y dejar que la palabra y la música nos acompañen".

El director de zona de Cajamar, José Antonio Picón, ha destacado la "calidad" de esta propuesta cultural y ha indicado que "compartimos sinergias con la Diputación con el compromiso de impulsar iniciativas que, sin duda, enriquecen nuestra tierra como esta".

"Teníamos que aprovechar la oportunidad que nos brindaban los organizadores para participar activamente en esta edición en un escenario único cargado de historia y simbolismo", ha añadido Picón.