Almería acogerá una concentración internacional de esgrima de alto nivel entre el 5 y 13 de octubre

Presentación de la International Fencing Training Camp & Development Forum de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro deportivo de El Toyo acogerá entre el 5 y 13 de octubre el 'International fencing training camp & development forum', una concentración internacional de esgrima que reunirá a deportistas, entrenadores y técnicos procedentes de distintos países para desarrollar un programa de preparación deportiva de alto nivel.

El proyecto prevé reunir a alrededor de 115 deportistas, además de los equipos de entrenadores y de la organización. Según recoge el programa, han confirmado su asistencia delegaciones de Kazajistán, Bélgica, Israel, Ucrania, Inglaterra, Francia y España, que acudirán de forma escalonada a Almería para participar en la concentración.

Durante estos días, según ha indicado la organización en una nota, los participantes desarrollarán un programa destinado a reforzar su preparación técnica y táctica mediante entrenamientos y clases individuales y colectivas.

La concentración contará con profesionales con una amplia trayectoria deportiva. Entre ellos se encuentra José Francisco Guerra Iglesias, director técnico de la Federación Andaluza de Esgrima, doble medallista mundial en florete y participante en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y Atlanta 1996.

También figura Ángel Fernández Hernández, seleccionador del equipo nacional de esgrima de la Real Federación Española de Esgrima y miembro del equipo olímpico en Los Ángeles 1984, Seúl 1988 y Barcelona 1992.

El equipo de trabajo incluye igualmente al entrenador francés Daniel Levavasseur, que ha desarrollado una extensa trayectoria al frente de equipos y deportistas internacionales. El proyecto recoge además la previsión de participación del equipo olímpico de Japón y de su entrenador, así como de Zidaru Octavian Petru, entrenador internacional y vinculado al equipo de espada de Hong Kong.

Los entrenamientos se desarrollarán en el pabellón deportivo de El Toyo, en cuyo espacio central se instalarán 26 pistas reglamentarias de esgrima para el desarrollo de la concentración dirigida por la presidenta de la Federación Andaluza de Esgrima, Astrid Ferrando, junto a María Francisca Jiménez Cobo, adjunta a la dirección de organización.

Ferrando ha destacado que "Almería volverá a convertirse durante estos días en un punto de encuentro de la esgrima internacional, donde nuestros deportistas podrán entrenar, aprender y compartir experiencias con deportistas y técnicos de primer nivel".

Así, ha incidido además en los valores que acompañan a esta disciplina, de modo que se pretende que la concentración "sea mucho más que un encuentro deportivo". "La esgrima se fundamenta en valores como el respeto al adversario, la disciplina, el esfuerzo, la superación y el juego limpio, y queremos aprovechar el deporte para crear un espacio de encuentro, intercambio cultural y convivencia entre deportistas de diferentes países", ha añadido.

La iniciativa persigue además fortalecer las relaciones entre deportistas de diferentes países, mejorar el nivel de los practicantes de esta disciplina en Almería y dar a conocer el entorno de Cabo de Gata-El Toyo entre los participantes procedentes de otros puntos de España y del extranjero.

El delegado territorial de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte en Almería, Juan José Alonso, ha destacado cómo esta concentración coloca Almería "como punto de encuentro para deportistas de diferentes países" y "permite mostrar la capacidad de nuestra provincia para acoger actividades deportivas de alto nivel".

Asimismo, ha señalado que "es una oportunidad para nuestros deportistas, que podrán compartir entrenamientos y experiencias con grandes profesionales de la esgrima internacional". "Este tipo de iniciativas permite unir deporte y promoción, al tiempo que ofrece a los deportistas almerienses la posibilidad de convivir y entrenar junto a maestros de esta disciplina", ha añadido.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro, también ha valorado una actividad que hace de la capital "un destino referente en eventos deportivos" más allá de las "grandes competiciones",

Casimiro ha dado las gracias a los clubes del deporte base de la ciudad por adaptar sus entrenamientos a este evento al tiempo que ha felicitado a la presidenta de la Federación Andaluza de Esgrima, Astrid Ferrando, "por su compromiso con Almería".

La diputada provincial de Deportes, María Luisa Cruz, ha destacado que el evento "tendrá también un impacto importante en el binomio turismo-deporte, porque quienes nos visiten conocerán las bondades de una provincia donde el sol reside los 365 días del año".

Desde el Área de Deportes han manifestado su compromiso con "la cohesión social, la transmisión de valores y el impulso de nuestra provincia como territorio activo y sede de grandes eventos deportivos de proyección internacional".