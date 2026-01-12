Almería presenta el cartel del 75 aniversario de la Coronación y del 525 de la aparición de la Virgen del Mar

Presentación del cartel del 75 aniversario de la Coronación y del 525 de la aparición de la Virgen del Mar. - MARIAN LEÓN / DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Salón Noble del Ayuntamiento de Almería ha acogido el acto de presentación del logotipo y cartel conmemorativos del 75 aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen del Mar y del 525 aniversario de su aparición, una cita organizada por la Hermandad de la Virgen del Mar que marca el inicio del programa conmemorativo de estas dos efemérides.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, que ha presidido este acto, ha subrayado la vinculación de la Virgen del Mar con la historia y la identidad de Almería, afirmando que la Patrona "es un patrimonio de pasado, presente y futuro que une a generaciones de almerienses en un mismo sentimiento". La regidora ha destacado, además, que la devoción a la Virgen del Mar constituye "una de las principales señas de identidad de la ciudad".

Durante su intervención, ha reiterado el apoyo y la cercanía del Ayuntamiento a la Hermandad de la Virgen del Mar, reconociendo en ella "la más antigua de la provincia y una de las instituciones más longevas y queridas de Almería". Al mismo tiempo ha agradecido su labor para preservar y transmitir una tradición arraigada en la vida social, cultural y espiritual de la capital.

Vázquez ha considerado un "acierto" la presentación conjunta de ambos aniversarios, al entender que refleja "unidad, continuidad histórica y visión de futuro". Asimismo, ha felicitado a los autores de las obras presentadas por "su capacidad para expresar, a través del arte, la devoción del pueblo almeriense por su Patrona".

De igual forma, la regidora ha recordado la trascendencia histórica de la Coronación Canónica celebrada en 1951 y la importancia de celebraciones tan arraigadas como la procesión de agosto o la Romería de Torregarcía, señalando que estos aniversarios "no son solo una conmemoración, sino una oportunidad para mirar al pasado con gratitud y al futuro con esperanza, y también para proyectar Almería al exterior a través de su patrimonio espiritual, cultural y artístico".

En el acto también han participado el autor del logotipo conmemorativo del 75 aniversario de la Coronación, Alejandro Valverde, quien ha explicado el proceso creativo y la simbología de su diseño, y el creador del cartel anunciador, el granadino Pablo Fernández, que ha detallado la concepción artística de la obra.

Asimismo, han intervenido el vicario general, Ignacio López Román; el presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina; y el Hermano Mayor de la Hermandad de la Virgen del Mar, Jorge Juan Fernández Compán, quien ha cerrado las intervenciones destacando el valor de estas efemérides para la Hermandad y la ciudad.

El presidente de la institución provincial ha felicitado a la Hermandad por la organización de los actos conmemorativos que, como ha señalado, "ponen de relieve la pasión, amor y devoción que los almerienses sienten por la Virgen del Mar que fortalece su fe dándoles ilusión y esperanza". "Es uno de los principales signos de identidad y orgullo de toda la provincia y estos actos servirán como un emotivo punto de encuentro y unión para toda la sociedad", ha valorado. Asimismo, Alcaina ha recordado que Diputación colabora con los actos conmemorativos con una exposición que acogerá el Patio de Luces en octubre y la realización del vídeo promocional.

Por su parte, el Hermano Mayor de la Hermandad de la Virgen del Mar, Jorge Juan Fernández Compán, ha subrayado que el objetivo de la Hermandad es que estas efemérides se conviertan en "una ocasión de alegría para Almería y para todos los almerienses", y destacado el trabajo desarrollado por la Junta de Gobierno para diseñar un programa "capaz de prender en el corazón de la gente y contagiar la devoción por nuestra Patrona".

CELEBRACIONES

El calendario de actos incluirá celebraciones religiosas en torno al aniversario de la coronación, momentos en los que la Virgen del Mar "saldrá al encuentro de su pueblo". La programación se completará con conciertos, recitales, conferencias y otras actividades culturales que llevarán la música a distintos espacios de la ciudad, destacando la participación de José Mercé y otros artistas almerienses. Además, se ha anunciado una exposición sobre el patrimonio material e inmaterial de la Virgen, que recorrerá más de cinco siglos de historia con el patrocinio de la Fundación Cajasol y la colaboración de la Diputación Provincial.

El Hermano Mayor ha destacado que estos proyectos se afrontan "sumando, cooperando y trabajando unidos" y ha agradecido la colaboración de las instituciones presentes --Ayuntamiento de Almería, Diputación, Subdelegación del Gobierno y Junta de Andalucía--, así como de las autoridades civiles, militares y religiosas, el Vicario General, el Cabildo Catedralicio, el Prior del Convento Dominico y las hermandades y cofradías de la ciudad, "sin las cuales nada seríamos".

El autor del logotipo del 75 aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen del Mar, demuestra en el diseño presentado para esta efeméride la devoción que como cofrade le caracteriza. En síntesis, el resultado es un logotipo equilibrado, solemne y narrativo, que fusiona tipografía, simbología y color para construir un relato visual coherente. La pieza no solo identifica una celebración concreta, sino que se erige como emblema de fe, memoria histórica y pertenencia, capaz de trascender lo gráfico para convertirse en un signo reconocible y cargado de significado espiritual y cultural.

Asimismo, se ha presentado el cartel del 525 aniversario de la aparición de la Virgen del Mar, obra del artista granadino Pablo Fernández Hurtado, formado en Granada y Sevilla.

Fernández Hurtado, que inició su trayectoria en la cartelería religiosa, centra actualmente su trabajo en la escultura, con obras de imaginería para parroquias, cofradías y particulares de la provincia de Granada. Entre sus trabajos destacan numerosos carteles y creaciones gráficas de temática religiosa, así como proyectos de diseño e imaginería para la Archicofradía de la Santísima Virgen del Rosario Coronada, copatrona de Granada, de la que es hermano y prioste de su Junta de Gobierno.

Sobre el cartel, su autor ha explicado que la obra rinde homenaje a la Virgen del Mar y a la ciudad de Almería. El fondo reproduce una cruz inspirada en la bandera de la ciudad, sobre cuyo brazo horizontal se integra un fragmento de la histórica fotografía de la coronación de 1951. De esa imagen emerge en tres dimensiones la corona, bajo la que aparece la efigie de la Virgen del Mar con sus mantos regios, recibiendo de nuevo la presea 75 años después. A ambos lados del cartel se incluyen estrofas del himno, alusivas tanto a la coronación como a la aparición en Torregarcía, cuyo 525 aniversario se conmemorará en 2027.

Fernández Hurtado ha agradecido a la Comisión Organizadora y a la Junta de Gobierno de la hermandad la confianza depositada en él, expresando su deseo de que la obra transmita la alegría de estas conmemoraciones y el ejemplo de fe legado por generaciones de almerienses.

El acto ha concluido con la proyección de un vídeo promocional y un acompañamiento musical protagonizado en este caso por miembros de la OCAL, en una cita que simboliza el inicio de un camino de preparación y celebración compartida en torno a la Virgen del Mar, Patrona de Almería