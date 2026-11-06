El V Almería Sports Destination Summit reúne el 10 de noviembre a expertos en turismo deportivo

Presentación del V Almería Sports Destination Summit. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El V Almería Sports Destination Summit reunirá el próximo martes 10 de noviembre a instituciones, empresas y expertos del sector deportivo y turístico en el Salón de Cultura de Cajamar, ubicado en la Casa de las Mariposas de Almería, para analizar los principales retos y oportunidades del turismo deportivo.

El encuentro cuenta con la participación del Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y Almería Sports Destination (ASD). Según ha destacado la institución supramunicipal en una nota, esta edición prestará especial atención a los deportes de arena, el ciclismo, la sostenibilidad y la proyección internacional del destino.

El concejal de Ciudad Activa del Ayuntamiento de Almería, Antonio Jesús Casimiro, acompañado por el concejal de Promoción de la Ciudad, Sandro Soler, ha destacado que la provincia reúne "unas condiciones excepcionales para convertirse en un destino deportivo de referencia", gracias a su clima, que permite practicar deporte al aire libre durante prácticamente todo el año, su entorno natural, las posibilidades para las actividades náuticas y deportivas y su "capacidad organizativa".

Por su parte, la diputada provincial de Deportes, María Luisa Cruz, ha señalado que ASD permite mostrar la provincia como destino de turismo deportivo y dar a conocer sus espacios naturales. Asimismo, ha destacado que el encuentro reunirá a instituciones, profesionales, empresas y especialistas de diferentes ámbitos.

Cruz también ha valorado la posibilidad de conocer experiencias de otros destinos y de "compartir experiencias y generar alianzas". En este sentido, ha señalado que la Diputación considera el turismo deportivo como "una vía para reducir la estacionalidad, atraer visitantes y generar actividad económica y empleo en los municipios".

El gerente e impulsor de ASD, Kiko González, ha detallado los bloques temáticos y a los expertos que participarán en la jornada, en la que se abordarán el desarrollo de los deportes de arena, con Arena Center como principal referente en la ciudad, la sostenibilidad medioambiental, con Cabo de Gata como ejemplo, y las posibilidades del ciclismo en sus distintas modalidades.

PROGRAMACIÓN DE LA JORNADA

La programación comenzará a las 9,15 horas con la recepción y acreditación de los participantes, y la inauguración institucional está prevista para las 9,45 horas.

A continuación, se celebrará la mesa redonda 'Los grandes retos del turismo deportivo: Almería, Andalucía y España ante una nueva etapa', en la que participarán representantes institucionales, destinos y agentes estratégicos.

El programa incluirá la conferencia magistral 'Factores clave del desarrollo del turismo deportivo', a cargo de Carlos Canto, CEO y fundador de SPSG Consulting, quien analizará las claves para desarrollar destinos competitivos y aprovechar el potencial de esta industria.

Los deportes de arena protagonizarán otra de las mesas redondas, dedicada a su evolución, crecimiento y a las nuevas oportunidades para generar productos turísticos y atraer visitantes a Almería.

La sostenibilidad también tendrá un espacio destacado con la presentación del 'Proyecto Inspires: el turismo que protege la posidonia', centrado en el proyecto 'St3er' de apadrinamiento y conservación de las praderas marinas de Cabo de Gata-Níjar.

En esta sesión participarán Francisco Jesús García Garrido, impulsor de El Cabo Singular y CEO de Hotel MC San José, y Juan José Amate Ruiz, director de Sostenibilidad a Medida.

El programa concluirá con la mesa redonda 'Almería, territorio ciclista: un destino para rodar los 365 días del año', que analizará el potencial del ciclismo como producto turístico estratégico "para diversificar la oferta, atraer nuevos perfiles de visitantes y avanzar en la internacionalización del destino".

La jornada finalizará a las 14,15 horas con un encuentro de 'networking' y un cóctel de clausura en Ático HO, situado frente a la Casa de las Mariposas, en Puerta de Purchena.