La Alpujarra Almeriense se convierte en un escenario deportivo y de naturaleza con NaturAlpujarra

Inauguración oficial de NaturAlpujarra en el Salón Pedro Murillo de Laujar de Andarax, a cargo de la diputada de Deportes, María Luisa Cruz, y de la vicepresidenta y alcaldesa de Laujar de Andarax, Almudena Morales. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

LAUJAR DE ANDARAX (ALMERÍA), 4 (EUROPA PRESS)

Laujar de Andarax (Almería) ha concluido este domingo, 4 de octubre, la tercera edición del Encuentro de Turismo Activo NaturAlpujarra, tres días en los que la Alpujarra Almeriense se ha convertido en "un gran escenario deportivo y de naturaleza para más de 150 participantes, que han podido disfrutar de barranquismo, vías ferratas, rutas de gravel, senderismo y actividades de bienestar repartidas por ocho municipios de la comarca".

En una nota de prensa, la Diputación almeriense ha explicado que el encuentro, enmarcado en el programa Retural de la Diputación de Almería, arrancó el pasado viernes, 2 de octubre, con su inauguración oficial en el Salón Pedro Murillo de Laujar de Andarax, a cargo de la diputada de Deportes, María Luisa Cruz, y de la vicepresidenta y alcaldesa de Laujar de Andarax, municipio sede, Almudena Morales, que dieron paso a una conferencia sobre el propio programa Retural.

En este sentido, Cruz ha hecho un balance positivo de esta edición, señalando que NaturAlpujarra "ha vuelto a demostrar que el deporte y el turismo, de la mano, es un éxito en nuestra provincia". Además, ha destacado que han visto "los pueblos llenos, las actividades completas y, sobre todo, mucha gente descubriendo rincones de la Alpujarra que no conocía, eso es exactamente lo que buscábamos con este encuentro".

Asimismo, ha remarcado "la buena acogida de las nuevas infraestructuras del programa Retural, que ya se han llenado de gente que las disfruta, que era precisamente el objetivo con el que las pusimos en marcha", y ha anunciado que la institución provincial "seguirá apostando por este tipo de citas porque unen deporte, salud y dinamización económica para nuestros municipios del interior".

PROGRAMACIÓN

Las actividades comenzaron el sábado, con la salida en autobús desde el IES Emilio Manzano de Laujar hacia los distintos municipios participantes. Un grupo descendió los barrancos de Bayárcal y de Paterna del Río, con sus "característicos rápeles y aguas de deshielo" procedentes del Puerto de la Ragua; otro completó el tramo de la Gran Senda de la Alpujarra entre Paterna del Río y Bayárcal o el sendero 'Los Pradillos', en Alcolea, con "vistas privilegiadas a Sierra Nevada".

Por su parte, los "más decididos" se calzaron el arnés en las vías ferratas de Berja y de Instinción, en su recién estrenada Vía Ferrata Piedra Alta, mientras otro grupo practicaba marcha nórdica en el Parque Periurbano de Castala, recorría en bicicleta de gravel los 23 kilómetros del antiguo camino de las fundiciones reales entre Fondón e Instinción, o vivía una jornada de multiaventura, escalada y tirolina en el Camping de Almócita. Quienes prefirieron "un ritmo más pausado" encontraron su espacio en los baños curativos del bosque del río Nacimiento, en Laujar de Andarax.

Por la tarde, los pueblos abrieron sus calles a los visitantes con sendos 'free tours' urbanos en Laujar de Andarax y en Fondón, mientras la Era de la Villa Turística de Laujar acogía dos sesiones de yoga, meditación y baño sonoro de gong al aire libre, con la Sierra Alpujarreña como "telón de fondo". El domingo, los participantes repitieron jornada de actividades antes de poner rumbo de nuevo a Laujar de Andarax para clausurar esta edición.

Así, NaturAlpujarra se ha despedido de su tercera edición con "el mejor balance posible, pueblos llenos, actividades completas y una comarca, la Alpujarra Almeriense, que ha vuelto a demostrar su potencial como destino de turismo activo y de naturaleza".