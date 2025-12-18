Los alumnos del colegio Altaduna-Saladares visitan el Belén Provincial de Almería y cantan un villancico

Alumnos del Altaduna-Saladares visitan el belén de la Diputación de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha abierto este jueves sus puertas a más de una treintena de alumnos y alumnas de Educación Infantil del Colegio Altaduna-Saladares, que han visitado la sede provincial para conocer de cerca la institución y disfrutar del tradicional Belén Provincial.

El presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, junto al vicepresidente, Álvaro Izquierdo, y el diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, ha dado la bienvenida a los escolares de cinco años, que, acompañados por el equipo directivo y el profesorado del centro, han protagonizado una actuación musical en el Patio de Luces, "interpretando un villancico que ha llenado el edificio de ambiente navideño".

Tras la actuación, los responsables provinciales han felicitado a los niños y niñas "por su ilusión y espontaneidad", y les han hecho entrega de un pequeño obsequio como recuerdo de la visita.

El presidente ha aprovechado la ocasión para desearles unas felices fiestas y destacar la importancia de compartir estos momentos navideños, subrayando que "ellos representan el presente más ilusionante y el futuro de la provincia de Almería".