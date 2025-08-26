Arranca el XXIX Concurso de Gastronomía Almeriense con la elección de sus seis finalistas

ALMERÍA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El XXIX Concurso de Gastronomía Almeriense que se celebra en el espacio gastronómico ha arrancado este martes con motivo de la Feria de Almería en su nueva ubicación de la Plaza de las Velas, donde además ha tenido lugar una ponencia a cargo de la Cofradía del Tomate.

Seis de los ocho participantes han pasado a la gran final que se va a celebrar este miércoles tras mostrar sus platos en presencia de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y del presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, según ha indicado la institución provincial en una nota.

Los representantes institucionales han deseado suerte a los concursantes y les han felicitado "por hacer de la feria algo participativo y demostrar el buen sabor que tienen todos nuestros productos almerienses de kilómetro cero", ha asegurado Vázquez.

La alcaldesa ha valorado "que este espacio gastronómico se haya convertido en uno de los grandes atractivos del mediodía con actividades que van desde los 'showcooking', a ponencias, actividades con asociaciones, como la Cofradía del Tomate, de dinamización, el tradicional concurso de gastronomía, que llega este año a su vigésimo novena edición o el Día de la Gamba Roja de Almería, que el sábado pone fin al III Encuentro Gastronómico".

El presidente de la Diputación Provincial ha felicitado al Ayuntamiento por la puesta en marcha de una nueva edición del espacio gastronómico 'Saborea Almería en Feria' y ha incidido en el carácter de este enclave como "punto de encuentro para almerienses y visitantes con lo mejor de nuestra gastronomía, con la creatividad y talento de nuestros chefs y los espectaculares productos almerienses y de la marca gourmet 'Sabores Almería'".

"La gastronomía es una parte fundamental de la feria de la ciudad y de la idiosincrasia almeriense y esta actividad nos ayuda a fomentar e intensificar el vínculo de los consumidores con los chefs y productos de la tierra de los que nos sentimos profundamente orgullosos", ha señalado.

Los seis finalistas han sido anunciados por el chef, miembro del jurado y parte de la directiva de la asociación 'Almería Gastronómica', Rafa Rodríguez, quien dio a conocer el fallo tras valorar la originalidad, el sabor y la presentación de los platos. Finalmente, los seis clasificados para la gran final de mañana son María José Escámez, Isabel, Cami, Marta, Miguel Ángel y la 'influencer' gastronómica Caterina Pak.

En la final, deberán elaborar en directo un plato tradicional de la gastronomía almeriense, como son las patatas en ajopollo, y una tapa de libre elección.

MÁS PRODUCTO ALMERIENSE

La jornada también ha contado con la ponencia de la asociación Cofradía del Tomate de la mano de los chefs Ginés Peregrín, Antonio Gázquez y Antonio Carmona, quienes han ofrecido una exhibición culinaria en torno al producto estrella del campo almeriense.

La programación para este miércoles incluye la final del tradicional Concurso de Gastronomía y la ponencia del chef Raúl Sillero, distinguido con una Estrella Michelín y dos Soles Repsol en el Restaurante Espirit Roca de Girona.

A partir de las 13,00 horas, Sillero ofrecerá su ponencia 'El arte de reinterpretar sabores icónicos de Can Roca', en la que acercará al público "el espíritu creativo de una de las casas más prestigiosas de la alta cocina mundial".

El espacio gastronómico de la feria está coordinado por el Área de Comercio, Empleo, Emprendimiento y Juventud del Ayuntamiento de Almería, con el patrocinio y colaboración de Diputación Provincial, Sabores Almería, Almería Gastronómica, Eco Selectos, Cepa Bosquet, Hogar Hotel Hoalve, Casa Rafael, Mediterránea de Alimentación, Desuflí, La Almazara de Canjáyar, Sociedad Cooperativa Los Filabres, Coprohníjar y Estrella Levante.