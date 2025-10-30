Canal Sur RTVA y la Diputación de Almería firman un convenio para difundir la XXIV edición de Fical

ALMERÍA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y la Diputación de Almería han firmado un convenio de colaboración para promover la difusión de la XXIV edición del Festival Internacional de Cine (Fical) y la imagen de la provincia como destino de cine.

El acuerdo se ha rubricado entre el director general de Canal Sur, Juan de Dios Mellado, y el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, en el marco de la nueva edición del festival.

El convenio establece la colaboración de ambas entidades en la difusión del desarrollo del Fical 2025, que tendrá lugar del 14 al 23 de noviembre. El objetivo es proyectar Almería y su provincia como "uno de los destinos nacionales e internacionales para la industria audiovisual" y reforzar el proyecto 'Almería, Tierra de Cine', según ha informado RTVA en un comunicado.

La entidad ofrecerá cobertura mediática a través de la radio y la televisión públicas de los eventos y actividades programados. Además de la información en espacios generalistas y especializados, la Gala de Clausura se emitirá por 'streaming' en la plataforma CanalSur Más y también por Canal Sur 2 Accesible y Andalucía Televisión (ATV).

El festival incluye la entrega del Premio Canal Sur Radio y Televisión en el certamen, que se realizará en un acto independiente dentro del marco de la muestra cinematográfica almeriense.

Además de las producciones que participan en esta edición de Fical y que podremos ver durante los días del festival, el encuentro ofrece un espacio para cineastas noveles de ámbito nacional. Asimismo, se posibilitan puntos de encuentro para la reflexión y formación de los profesionales, historiadores y críticos de cine.

CANAL SUR Y SU RSC CON EL CINE ANDALUZ

La participación de la RTVA en el XXIV edición del Festival Internacional de Cine de Almería se enmarca dentro del Plan Anual de Responsabilidad Social Corporativa que desarrolla la entidad, en concreto en el compromiso con la cultura.

"La industria audiovisual de Andalucía sigue siendo foco de interés y acción para Canal Sur, que continua con su estrategia de apoyo a los proyectos que se llevan a cabo en nuestra comunidad", han subrayado desde RTVA.