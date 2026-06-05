Canjáyar recibe cien ejemplares de la colección 'Pueblos de Almería' del IEA dedicados al municipio

La vicepresidenta de la Diputación Almudena Morales junto a la alcaldesa de Canjáyar, Antonia Urrutia, y el director del IEA, Mario Pulido. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

CANJÁYAR (ALMERÍA), 5 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada provincial de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha entregado a la alcaldesa de Canjáyar, Antonia Urrutia, un centenar de ejemplares del libro dedicado al municipio pertenecientes a la colección editorial 'Pueblos de Almería', promovida por el Instituto de Estudios Almerienses (IEA).

En la visita, en la que también ha participado el director del IEA, Mario Pulido, se ha puesto de manifiesto el valor de esta publicación como herramienta para "dar a conocer la riqueza histórica, cultural, patrimonial y social de Canjáyar".

El volumen forma parte de una colección que contribuye a conservar la memoria de los pueblos de la provincia y a acercar su singularidad tanto a los vecinos como a quienes desean conocer mejor el territorio almeriense, según ha indicado la Diputación en una nota.

Morales ha destacado que "cada municipio de la provincia guarda una historia propia, una forma de ser y un patrimonio que merece ser contado, conservado y compartido. Con iniciativas como esta, desde la Diputación ayudamos a que esa identidad local permanezca viva y llegue a nuevas generaciones".

Asimismo, la vicepresidenta ha subrayado que "la cultura también se construye desde los pueblos, desde sus tradiciones, sus paisajes, sus vecinos y su memoria colectiva. Esta colección es una forma muy hermosa de hacer provincia, porque convierte la historia de cada localidad en un legado escrito al alcance de todos".

La alcaldesa de Canjáyar ha agradecido a la Diputación de Almería y al IEA la entrega de la publicación y ha destacado que "se trata de un auténtico tesoro documental que permite conocer en profundidad la historia de nuestro municipio y poner en valor su legado patrimonial".

La colección 'Pueblos de Almería' es una serie editorial impulsada por el Instituto de Estudios Almerienses de la Diputación Provincial en régimen de coedición con ayuntamientos de la provincia. Se puso en marcha en el año 2010 con el objetivo de atender la demanda de diferentes municipios, especialmente los de menor población y recursos, para contar con publicaciones cuidadas en su redacción y diseño que recogieran los aspectos más destacados de cada localidad.

Por sus características, la colección se plantea como una obra colectiva, elaborada por equipos multidisciplinares que abordan la historia, el patrimonio, las tradiciones, el paisaje, la economía, la sociedad y las señas de identidad de cada pueblo.

El Instituto de Estudios Almerienses coordina la colección y asume labores de asesoramiento, seguimiento, corrección, maquetación, impresión, edición, promoción y distribución institucional y comercial.