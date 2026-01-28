La carrera solidaria 'Fuentes de Vida' de Berja (Almería) prevé reunir este domingo a 2.000 participantes

Presentación de la IV Carrera Ciudad de Berja 'Fuentes de Vida'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La IV edición de la Carrera Ciudad de Berja 'Fuentes de Vida' se celebra este domingo, 1 de febrero, como una prueba deportiva de carácter solidario a beneficio de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Almería (Argar), con previsión de rozar los 2.000 participantes gracias a las inscripciones de última hora.

El trazado discurre por seis enclaves emblemáticos de Berja, como el Paseo de Cervantes o la calle El Agua, y refleja la consolidación de la carrera, que el pasado año alcanzó las 1.500 inscripciones y este año ya ha superado las 1.800, según ha trasladado la institución provincial en una nota.

La prueba cuenta con dos modalidades, de cinco y diez kilómetros, con salida desde la avenida José Barrionuevo Peña, junto al Centro de Usos Múltiples (CUM) de Berja, y está diseñada tanto para corredores experimentados como, especialmente, para quienes se inician en este deporte, ya que puede realizarse corriendo o caminando.

En el caso de las personas que participen andando, deberán inscribirse en la modalidad de senderista, mientras que la salida de la carrera general, tanto de cinco como de diez kilómetros, será a las 10,00 horas, en tanto que la carrera infantil comenzará a las 9,30 horas. El dorsal solidario tiene un coste de cinco euros y puede adquirirse el mismo día.

Durante la presentación, la diputada de Deportes, María Luisa Cruz, ha destacado la dimensión deportiva y social de una carrera que "volverá a convertirse en un gran punto de encuentro deportivo con una participación multitudinaria".

En este sentido, ha subrayado que "estamos muy satisfechos por la excelente acogida que tiene esta carrera, no solo por su valor deportivo, sino también por su carácter social", y ha añadido que se trata de "una prueba en la que se vuelca el municipio, la comarca y toda la provincia de Almería".

Por su parte, el alcalde de Berja, José Carlos Lupión, ha señalado que "desde el Ayuntamiento colaboramos con iniciativas que fomentan la participación y la convivencia, pero en este caso además con un fin profundamente humano, ya que la recaudación se destinará a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Almería".

El primer edil ha invitado asimismo a "los vecinos y vecinas a formar parte de esta jornada, ya sea corriendo, animando o colaborando", y ha señalado que "eventos como este reflejan el carácter solidario, activo y participativo de Berja".

La presidenta de Argar, Rosa María Onieva, ha puesto el acento en el componente solidario de la cita, y ha expresado su agradecimiento por el apoyo recibido. "Esta carrera tiene tres metas: la de cinco kilómetros, la de diez y una tercera, que es la más importante, la meta solidaria", ha explicado, para añadir que "es llegar juntos con esperanza, compromiso y apoyo a nuestros niños, para que sepan que no están solos y que detrás hay muchísima gente dispuesta a ayudarles en un momento tan difícil".

Por su parte, el organizador de la prueba, Antonio David Pérez, conocido como Lima, ha destacado el "fuerte arraigo local y el crecimiento constante del evento", y ha explicado que la subida a la ermita constituye una de las "señas de identidad del recorrido", con un tramo de unos 450 metros muy vinculado al día a día del municipio.