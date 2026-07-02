El Centro de la Cultura Argárica de Antas (Almería) celebra su primer aniversario con más de 8.000 visitantes

Primera aniversario del Centro de Interpretación de la Cultura Argárica de Antas (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ANTAS (ALMERÍA), 2 (EUROPA PRESS)

El Centro de Interpretación de la Cultura Argárica (CICA) de Antas (Almería) ha celebrado su primer aniversario con un acto institucional y cultural que ha servido para hacer balance de su primer año en funcionamiento, en el que ha sido visitado por más de 8.000 personas.

El evento ha permitido reconocer la colaboración de las personas e instituciones que han contribuido a su puesta en marcha y presentar oficialmente la nueva propuesta museográfica de la Sala Siret, según ha explicado la Diputación en una nota.

El alcalde de Antas, Pedro Ridao, ha destacado que este aniversario es, sobre todo, "una noche de emociones y de agradecimiento" hacia todas las instituciones, entidades y personas que han hecho posible el crecimiento del CICA.

En este sentido, ha trasladado el reconocimiento del municipio "a la Junta de Andalucía, a la Diputación de Almería, al Grupo de Desarrollo Rural, a Fernando López, a Redeia y a todas las personas que han sumado esfuerzo, ayuda e ilusión para que este centro sea hoy una realidad".

Ridao ha subrayado que el CICA "abrió sus puertas hace un año y ya han pasado por él más de 8.000 personas, desde colegios e institutos hasta viajes de la tercera edad, asociaciones y visitantes que se marchan hablando maravillas de este espacio".

Asimismo, ha señalado que el centro "es un paso más para la cultura y el turismo, no solo de Antas, sino de toda la provincia de Almería, porque pone en valor una parte esencial de nuestra historia y nos ayuda a compartirla con quienes vienen a conocernos".

El alcalde también ha agradecido la participación de los vecinos de Antas y de todas las personas que han asistido a esta celebración, al tiempo que ha invitado a seguir descubriendo el CICA.

La vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha destacado que "el primer aniversario del Centro de Interpretación de la Cultura Argárica es una celebración del orgullo de Antas y de toda la provincia de Almería por una de las páginas más brillantes de nuestra historia".

"Hablar de El Argar es hablar de identidad, de investigación, de divulgación y de un legado que, más de cuatro mil años después, sigue situando a nuestro territorio como referente de la prehistoria europea", ha añadido.

Morales ha subrayado que "desde la Diputación de Almería vamos a seguir apoyando la puesta en valor de este patrimonio único, porque proyectos como el CICA unen cultura, turismo, educación y desarrollo local. Este centro se ha consolidado en solo un año como un espacio de referencia y como una casa abierta para que vecinos, visitantes e investigadores conozcan mejor la grandeza de la cultura argárica y el papel protagonista que tuvo Almería en la Edad del Bronce".

Por su parte, el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Almería, Juan José Alonso, ha señalado que desde la Junta de Andalucía "nos sentimos tremendamente orgullosos de este primer aniversario del Centro de Interpretación de la Cultura Argárica, un espacio que ha venido para quedarse y que en su primer año ya ha recibido a más de 8.000 personas".

Alonso ha afirmado que "poner en valor el patrimonio, la cultura argárica y nuestras raíces es invertir en cultura e invertir en futuro". En este sentido, ha felicitado al Ayuntamiento de Antas y a todas las entidades que han hecho posible el proyecto, al tiempo que ha deseado que este aniversario "sea el primero de muchos, porque conocer de dónde venimos también nos ayuda a saber hacia dónde queremos avanzar".

UN ESPACIO DE DIVULGACIÓN ARQUEOLÓGICA

Durante el acto se ha puesto de relieve la evolución del CICA desde su apertura, hace ahora un año, y su consolidación como espacio de divulgación arqueológica, punto de encuentro cultural y recurso turístico de primer nivel.

En estos doce meses, más de 8.000 personas han pasado por el centro, entre escolares, institutos, asociaciones, colectivos culturales, grupos de mayores y visitantes interesados en conocer la importancia de la cultura argárica y el papel protagonista de Antas en la prehistoria europea.

Además, antes del acto, los invitados han podido recorrer la nueva exposición que acoge el CICA. Ya, en el mirador, también pudieron dedicar unas palabras el Grupo de Desarrollo Rural del Levante, Redeia y Fernando López para poner el broche de oro a una noche que simboliza más que una conmemoración de la apertura.

En la clausura del acto, el alcalde ha invitado a todos los participantes en esta jornada a firmar en el Libro de Honor del CICA de personas e instituciones que han contribuido al desarrollo del proyecto, como muestra de reconocimiento a su apoyo. Además, se hizo entrega de un ejemplar de las Actas del Simposio de El Argar, símbolo del compromiso de Antas con la investigación y la difusión científica.

Al acto celebrado en el mirador Pedro Flores del CICA han acudido también la diputada provincial de Iniciativas Europeas, Esther Álvarez; el gerente del Grupo de Desarrollo Rural del Levante Almeriense, Juan Valero; representantes de Redeia/Red Eléctrica; el conservador Fernando López, y el periodista Javier Irigaray.