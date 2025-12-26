El centro de Macael (Almería) estrena un nuevo parking público de tres plantas con 37 plazas

Inauguración del nuevo parking de Macael (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

MACAEL (ALMERÍA), 26 (EUROPA PRESS)

El municipio de Macael (Almería) ha estrenado este viernes un nuevo parking público en la calle San Fernando de la localidad gracias a la inversión de 550.000 euros realizada por el Ayuntamiento y la Diputación de Almería, que permitirá disponer de 37 plazas --tres de ellas para personas con discapacidad-- en tres alturas con esta instalación.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha indicado en una nota que con nuevo aparcamiento se "incrementa el número de plazas en el municipio mejorando la oferta de estacionamiento y la movilidad urbana".

"Con él damos respuesta desde la Diputación a las necesidades que nos traslada el ayuntamiento con el objetivo de sacar adelante proyectos que mejoren y hagan más cómoda la vida de todos los almerienses", ha valorado.

En este sentido, el presidente provincial ha valorado los Planes Provinciales como "la herramienta más importante de Diputación para igualar oportunidades entre almerienses, vivan donde vivan, y fomentar la inversión en todos y cada uno de nuestros pueblos". "Macael representa un valioso ejemplo de ello, así como de la fluida colaboración institucional al servicio de la ciudadanía", ha añadido.

García Alcaina ha enumerado algunos de los proyectos recientes más importantes que han visto la luz en Macael gracias al trabajo conjunto de Diputación y Ayuntamiento como la remodelación de la Plaza Almería, el Parque de las Familias, urbanizaciones, eficiencia energética, infraestructuras hídricas o mejora de caminos.

El presidente ha reafirmado el compromiso de Diputación con todos los municipios "para hacer realidad proyectos como este que mejoran servicios y la calidad de vida de todos los vecinos".

Por su parte, el alcalde de Macael, Raúl Martínez, ha agradecido a Diputación la colaboración para hacer realidad este proyecto y ha explicado que "esta obra es de una vital importancia porque en el centro tenemos completa la capacidad de aparcamientos y ahora, al contar con todas estas nuevas plazas, supone que cualquier vecino pueda venir al centro a realizar sus compras o hacer cualquier gestión".

"Hemos conseguido doblar el número de aparcamientos del que disponíamos en esta zona y con ello contribuimos también a potenciar y fortalecer el comercio local y más próximo", ha dicho.

EDIFICIO REMODELADO

El edificio se ha contemplado con planta baja, primera y cubierta, con entradas independientes para vehículos y personas aprovechando la orografía y las cotas de las calles San Fernando y San Andrés. El aparcamiento se ha concebido como un edificio permanentemente abierto, sin carpinterías en huecos de ventanas ni puertas o rejas que lo cierren.

Esta Navidad el uso del parking será gratuito y, más adelante, se dispondrán sistemas como barreras para la entrada de vehículos, con equipos para el reconocimiento de matrículas, expendedores de tickets en las entradas o un cajero en la planta baja.

La estructura del edificio es de gran sencillez, con plantas diáfanas y con solo una fachada, la que da a la calle San Fernando, formada por pilares, vigas y forjados de hormigón. Se han aprovechado los muros de contención ya existentes en los edificios colindantes.