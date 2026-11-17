El director de Fical, Enrique Iznaola, el cineasta almeriense Daniel Parra y José Antonio Parra, integrante del equipo de producción, durante la presentación del cortometraje 'Azucenas' en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cineasta almeriense Daniel Parra ha presentado este martes en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) su nuevo cortometraje, 'Azucenas', una producción de 18 minutos sobre la importancia de expresar los sentimientos y decir 'te quiero' a tiempo, inspirada en las llamadas de despedida de personas atrapadas en las Torres Gemelas durante los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La presentación se ha celebrado en el Patio de Luces de la Diputación Provincial de Almería, dentro de la sección 'Pantalla Almería-Pantalla Estrenos Cortometraje', dedicada a acercar al público y a los profesionales del sector nuevas producciones cinematográficas antes de su estreno, según ha informado la organización del festival en una nota.

El encuentro, presentado por el director de Fical, Enrique Iznaola, ha contado con la participación de Daniel Parra y de José Antonio Parra, integrante del equipo de producción, quienes han explicado los detalles de un proyecto que ha requerido dos años de trabajo y que actualmente se encuentra en su fase final de posproducción, con la previsión de estrenarse en 2027.

Durante aquellos atentados, numerosas personas atrapadas en las Torres Gemelas pudieron comunicarse por última vez con sus parejas, hijos y familiares. Muchos de aquellos mensajes de despedida compartieron una misma expresión: "Te quiero". A partir de esta realidad, el director plantea por qué las personas esperan a situaciones extremas para expresar sus sentimientos.

José Antonio Parra ha destacado el trabajo desarrollado por un equipo mayoritariamente almeriense, formado por "gente joven con muchísima experiencia y que se han implicado en el proyecto poniendo el corazón, y la verdad es que, en el resultado, creo que se va a notar todo eso".

Sobre el papel de la tecnología en el cortometraje, Daniel Parra ha señalado que "la manera de comunicarse de mi generación, casi siempre es por 'WhatsApp', ya prácticamente muchas veces ya ni nos llamamos, simplemente mensajes de 'WhatsApp', entonces siempre, bueno, con estos dos últimos cortos queda reflejado este uso de la tecnología".

El reparto de 'Azucenas' está integrado por Mona Martínez, Paco Ochoa, Jesús Herrera, Eva López y el propio Daniel Parra, quien también ha firmado el guion de esta producción española, catalogada como documental en su ficha técnica.

El director almeriense continúa así su trayectoria en el ámbito del cortometraje, en la que figuran títulos como 'Te inventaba conmigo' (2018), 'Metraje encontrado' (2020) y 'Geranio' (2023). En 2025 recibió el Premio Kiko Medina al mejor proyecto de producción de un cortometraje almeriense, concedido en el marco de Fical.

La producción de 'Azucenas' corre a cargo de José M. Parra, con Ana Cayuela en la dirección de fotografía, Cecilia Ureña en la dirección artística, Sonia Vargas en el montaje, Raúl Lóriz en el sonido y Pilar Miralles en la música.

Con este espacio dedicado a 'Azucenas', Fical continúa su apuesta por el talento cinematográfico vinculado a la provincia y ofrece visibilidad a nuevas producciones.

La sección 'Pantalla Almería-Pantalla Estrenos Cortometraje' refuerza así su papel como punto de encuentro entre los creadores y el público y acerca a Almería historias que encuentran en el cine una forma de explorar las emociones y las experiencias compartidas.