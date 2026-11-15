La cinta 'Los justos' lleva al Festival de Cine de Almería los dilemas morales de un jurado popular ante la corrupción

Imagen del cartel de la XXV edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - EUROPA PRESS

ALMERÍA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La película 'Los justos', una comedia con elementos de drama y suspense que aborda los límites de la moral, ha sido presentada este domingo en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) con una historia en la que nueve miembros de un jurado popular deben decidir si aceptan un millón de euros cada uno a cambio de declarar inocente a un empresario acusado de corrupción.

El largometraje, dirigido por Jorge A. Lara y Fer Pérez, forma parte del Certamen Nacional de Largometrajes 'Ópera Prima' Ficción de la XXV edición de Fical. Su presentación, celebrada en el Patio de Luces de la Diputación Provincial, ha contado con la participación de los actores Ane Gabarain, Aimar Vega y Marina Guerola, así como del productor Luis Collar.

La trama transcurre en una sala de deliberación donde los integrantes del jurado deben emitir un veredicto. Aunque las pruebas apuntan a la culpabilidad del acusado, una oferta secreta cambia el rumbo de la deliberación: solo recibirán el dinero si todos acuerdan declararlo inocente.

Durante el encuentro, Gabarain ha definido la cinta como una película "pequeñita, pero muy poderosa" que invita a reflexionar sobre los principios individuales y colectivos. "¿Moralmente, éticamente, tenemos todos un precio?", ha preguntado.

La intérprete ha explicado que el largometraje tiene una estructura teatral, en la que los protagonistas están obligados a entenderse. A medida que avanza la deliberación, afloran las circunstancias personales, las debilidades y las contradicciones de cada uno. "¿Nos creemos todos con una moral intachable?", ha planteado Gabarain.

UN RODAJE MARCADO POR LA CONVIVENCIA

El reparto reúne también a intérpretes como Carmen Machi, Pilar Castro, Vito Sanz, Bruna Cusí, Hugo Weltzel y Marcelo Subiotto, que completan el elenco de esta producción coral.

Vega ha destacado el ambiente de compañerismo que surgió desde los primeros ensayos. "Hicimos una piña muy rápido", ha asegurado el actor, quien ha explicado que el apoyo de sus compañeros le permitió sentirse "seguro" durante el rodaje.

Por su parte, Guerola ha destacado la convivencia entre los actores, que se alojaron en el mismo hotel donde se rodó la película, lo que les permitió conocerse al mismo tiempo que sus personajes.

La actriz ha recordado que el rodaje también estuvo marcado por diferentes contratiempos, entre ellos una caída que sufrió ella misma, una infección facial y los problemas de tensión que padeció Carmen Machi.

Los intérpretes han destacado el trabajo previo de los directores en la elaboración del guion y han señalado que apenas hubo margen para la improvisación. Sobre el tono de la cinta, han explicado que buscaron un humor más contenido, alejado de los "chistes fáciles".

'Los justos', de 90 minutos de duración, se proyectará este domingo, a las 21,00 horas, en el Teatro Apolo, dentro de la sección competitiva de 'Ópera Prima' Ficción.