El Circuito de Teatro de Sala de la Diputación de Almería lleva cinco espectáculos a once municipios hasta diciembre

La vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, durante la presentación del Circuito de Teatro de Sala 2026. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Circuito de Teatro de Sala 2026 llevará entre octubre y diciembre cinco espectáculos a once municipios de la provincia de Almería, con propuestas de poesía visual, teatro clásico, palabra y música, humor y teatro de calle de raíz barroca.

Según ha informado la institución provincial en una nota, la programación llegará a Sorbas, Carboneras, Almócita, Los Gallardos, Laujar de Andarax, Lubrín, Vélez-Rubio, Dalías, Olula del Río, Antas y Tabernas.

La vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha invitado a los vecinos a no perderse las cinco propuestas escénicas de "lenguajes diferentes".

La compañía Infinit abrirá el calendario con 'Nilú', cuyo título toma el nombre que recibe el agua en el sur de la India. El espectáculo plantea, desde la poesía visual, un viaje de resiliencia, búsqueda y amistad que invita a reflexionar sobre el cuidado de este recurso y podrá verse el 16 de octubre en Sorbas, el 17 en Carboneras y el 18 en Almócita.

Alberto San Juan y el guitarrista y compositor Fernando Egozcue presentarán 'Amar', un recorrido de textos y música que pasa por Lorca, Santa Teresa, Benedetti, Machado o Gloria Fuertes, y por voces como las de Concha Piquer o Albert Pla. La propuesta llegará el 16 de octubre a Los Gallardos y el 17 a Laujar de Andarax.

'Las preciosas ridículas' trasladará al siglo XXI la comedia de Molière. Dos jóvenes llegan a París en busca de amor y sofisticación y su obsesión por la apariencia sirve de punto de partida para hablar de la imagen pública, la validación en línea y el peso de las redes sociales en las relaciones personales. La obra se representará el 23 de octubre en Lubrín, el 24 en Vélez-Rubio y el 25 en Dalías.

Vélez-Rubio acogerá también el 24 de octubre la propuesta de La Duda Teatro, un pasacalles ambientado en el Barroco del siglo XVII, con zancudos, pirotecnia, escupefuegos, percusión en directo y un gran artefacto teatral.

La programación se cerrará con 'Ahora', de Maite Guevara, la historia de Martina, que lleva tiempo esperando su momento y se enfrenta a un desafío tras otro. La propuesta, dirigida a público a partir de ocho años, jóvenes y adultos, llegará el 11 de diciembre a Olula del Río, el 12 a Antas y el 13 a Tabernas.