El Costa de Almería se hace con la Skoda Titan Desert en la categoría de tres corredores

ALMERÍA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Skoda Titan Desert Almería 2025 ya es historia. Este domingo ha acabado una nueva edición en la que dos españoles han mostrado su liderazgo durante esta competición. Se trata de Luis León y Natalia Fischer, quienes se han coronado en la general masculina y femenina. Además, el equipo Costa de Almería vuelve a hacerse un año más con la Skoda Titan Desert Almería en la categoría de 3 corredores.

Una vez concluida y con los campeones en meta, se ha procedido a la entrega de trofeos de esta edición donde han participado la diputada provincial, María Luisa Cruz; el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro; el delegado de Deportes de la Junta en Almería, Juan José Alonso, y el coronel, Javier Mackinlay, ha detallado la Diputación de Almería en una nota.

La diputada provincial María Luisa Cruz ha resaltado la exigencia y la importancia de esta prueba y de esta edición, y ha añadido que "Almería es el mejor lugar para hacer ciclismo y para descubrir lugares increíbles y mágicos. Estamos aquí las instituciones, entre ellas la Diputación, que desde el primer momento creímos en el proyecto porque sabemos las posibilidades que tiene la provincia".

María Luisa Cruz ha puesto de relieve que desde la Diputación de Almería se va a seguir apostando por el ciclismo y por el deporte. Por último, ha destacado el gran nivel de competición y la victoria del equipo Costa de Almería en la categoría de tres corredores, así como la victorias de Luis León y Natalia Fischer en la generales, a los que Cruz ha felicitado tras la finalización de esta edición.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro, ha afirmado que "la Skoda Titán Series Almería refleja cómo combinar perfectamente deporte, desarrollo económico y sostenibilidad. Han llegado aficionados de toda España, que han disfrutado de la bicicleta en plena naturaleza y El Toyo se ha visualizado, un año más, como el centro de operaciones de la competición. Seguimos avanzando para poner en valor a Almería como destino de referencia de eventos deportivos, y en pruebas como ésta lo hacemos en colaboración con las demás administraciones".

Por su parte, Juan José Alonso ha destacado que "la Titan Desert es una experiencia de superación, aventura, resistencia y compañerismo, una de las grandes citas del calendario deportivo europeo y un emblema de nuestra provincia, que pone de manifiesto la capacidad de Almería y de Andalucía para acoger grandes eventos referentes del turismo deportivo internacional. Además, desde la Junta le damos un componente social, con el Desafío Ambassador, una iniciativa con la que 12 ciclistas andaluces amateur han podido representar a Andalucía y convivir con deportistas de élite".

El equipo de Costa de Almería ha estado compuesto por Juan Manuel Alcaraz, Daniel Estévez y Gabriel Sánchez, que han sido los campeones en la categoría de equipos de 3 corredores. Dentro del equipo, también está la corredora Leticia García. La Diputación de Almería también ha estado representada por Juan José Meca y Javier Chacón. También hay nueva ganadora de la general femenina. Natalia Fischer ha debutado y triunfado en su primera participación en la Skoda Titan Desert Almería.