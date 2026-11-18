La productora Andrea Barrionuevo y el director Daniel Sancho durante la presentación de 'Viaje al país de los blancos' en el XXV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - EUROPA PRESS

ALMERÍA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director Daniel Sancho ha explicado en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) que trabaja para llevar a los centros educativos su primer largometraje, 'Viaje al país de los blancos', basado en la historia real del joven ghanés Ousman Umar, con el objetivo de acercar a los estudiantes la realidad de la migración.

Durante una rueda de prensa celebrada en el Patio de Luces de la Diputación de Almería, junto a la productora Andrea Barrionuevo, Sancho ha señalado que el equipo busca facilitar las proyecciones mediante programas del Ministerio de Cultura, después de la "buena acogida" de una sesión organizada en su antiguo colegio de Málaga.

El cineasta ha explicado que los alumnos tuvieron la oportunidad de conversar por videollamada con Umar y plantearle muchas preguntas. "La experiencia fue alucinante", ha asegurado.

El largometraje, que participa en el Certamen Nacional de Largometrajes 'Ópera Prima' Ficción, cuenta la historia de un joven que abandona Ghana atraído por la imagen idealizada que tiene de Europa.

Tras un difícil viaje, llega a Barcelona, donde conoce a Montse, una mujer que lo acoge en su familia y le ofrece la posibilidad de construir un futuro.

El cineasta ha destacado que "no sólo es una historia de inmigración", sino también un relato sobre la curiosidad por "conocer otras culturas". Asimismo, ha defendido la decisión de rodar en Ghana con intérpretes locales, muchos de ellos sin experiencia en el mundo del cine.

Uno de los principales retos fue incorporar al propio Umar para que se interpretara a sí mismo en la última parte de la película. El director ha revelado que decidió no ensayar las escenas más difíciles por la carga emocional. "Las emociones que hay ahí son reales, no hay trampa, no hay nada, no está interpretando, está sintiendo", ha explicado.

Por su parte, Barrionuevo ha reconocido las dificultades de rodar en Ghana por las diferencias logísticas y la escasa infraestructura cinematográfica del país.

La película, una coproducción entre España y Francia y con una duración de 110 minutos, se proyectará este miércoles a las 17,30 horas en el Teatro Apolo y tiene previsto su estreno en Francia el próximo 17 de febrero.