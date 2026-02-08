El 'Día de la Naranja' refuerza a Gádor (Almería) como la capital nacional de los cítricos

Dirigentes provinciales y locales participan en una nueva edición del 'Día de la Naranja' de Gádor. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'Día de la Naranja' ha vuelto, un año más, a reforzar el posicionamiento de Gádor como capital nacional de los cítricos durante una jornada. Ni el viento, ni las previsiones meteorológicas han impedido que miles de almeriense se congreguen en esta gran fiesta impulsada por el Ayuntamiento de Gádor con el apoyo de Junta de Andalucía y la Diputación, así como empresas y agricultores del municipio, tal como destaca el organismo provincial en una nota de prensa.

En este sentido, el diputado provincial de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, y el delegado de Agricultura, Antonio Mena,, han participado en el acto institucional que ha presidido la alcaldesa, Lourdes Ramos. En esta jornada ha otorgado 'El Naranjero de Oro 2026' a título póstumo a Francisco Pérez Torres. Este joven fue el creador del licor de mandarina 'El Gadorense', que forma parte de la marca gourmet de la provincia: 'Sabores Almería'. Además, Ana Belén y Diego han sido elegidos princesa y príncipe de la Naranja 2026.

Las calles de Gádor se han llenado del aroma a naranja con más de 50 puestos en el mercadillo tradicional, el más numeroso de la historia, la fuente de zumo que, como todos los años, preside la Plaza, los tradicionales Papaviejos, y este año se han sumado actividades y nuevos talleres enfocados también a los niños.

Carlos Sánchez ha señalado que este día se ha "convertido en un día de referencia en el municipio de Gádor, en la comarca del Bajo Andarax y en la provincia de Almería. Es un día importante para homenajear uno de nuestros productos más importantes como es la naranja, que además de su sabor crea riqueza y puestos de trabajo". "Quiero dar la enhorabuena a la alcaldesa de Gádor por una iniciativa que sigue creciendo año a año. Desde la Diputación vamos a seguir apoyando y colaborando con esta iniciativa que engrandece a la provincia", ha indicado.

Del mismo modo, ha dedicado unas emotivas palabras para el homenajeado de este año, ya que fue el fundador de un producto que forma parte de esa gran familia que conforma la marca 'Sabores Almería': "Paquito estaría orgulloso de ver como su licor, se ha consolidado como uno de los mejores de la provincia de Almería. Aquí representa el tesón, la innovación y el carácter emprendedor de los almerienses".

El delegado de Desarrollo Educativo, Francisco Alonso, ha destacado la celebración de la Fiesta de la Naranja en Gádor como un ejemplo del compromiso del municipio con la puesta en valor de sus productos agrícolas y de la tradición citrícola que define a la comarca.

IMPULSO A LA ECONIOMÍA LOCAL

Al respecto, ha subrayado que esta festividad no solo rinde homenaje a la calidad y excelencia de la naranja gadorense, sino que también impulsa la economía local, refuerza el orgullo del sector agrario y acerca a vecinos y visitantes al esfuerzo diario de agricultores y cooperativas que hacen del campo almeriense un referente de sostenibilidad, innovación y desarrollo rural en el que la Junta tiene que estar presente.

La alcaldesa de Gádor ha mostrado su satisfacción tras el arranque de esta nueva edición (14) del Día de la Naranja y ha destacado el éxito de participación y la buena acogida de la jornada. "Estamos muy contentos de ver cómo el tiempo nos ha dado una tregua, permitiendo que el esfuerzo de tantas familias y el trabajo realizado desde el Ayuntamiento brille con luz propia. Esta celebración no es solo diversión, sino también una fuente de empleo e ilusión para nuestro pueblo", ha señalado la primera edil.

Asimismo, Ramos ha querido expresar su agradecimiento a los participantes y a las instituciones que hacen posible este evento de referencia provincial. "Mi más sincero agradecimiento a los puestos llegados desde distintos puntos de la geografía andaluza y Murcia por confiar en el 'Día de la Naranja'. De igual forma, es fundamental resaltar el apoyo incondicional de la Diputación, cuya colaboración es la pieza clave para que esta gran cita sea hoy una realidad", ha concluido la alcaldesa.