Publicado 28/03/2026 13:50

La Diputación de Almería aprueba el proyecto para modernizar la Avenida Almanzora de Purchena

El presidente de la Diputación de Almería examina el proyecto de renovación de la Avenida del Almanzora.
El presidente de la Diputación de Almería examina el proyecto de renovación de la Avenida del Almanzora. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial ha licitado el contrato de ejecución de obras del proyecto que, con un presupuesto de 544.800 euros, permitirá modernizar la Avenida del Almanzora de Purchena y varias calles aledañas para crear una zona de estancia "accesible y funcional para los vecinos".

Según ha explicado la institución provincial en una nota, la actuación va a dotar de infraestructuras básicas renovadas al municipio en el que se va a incorporar alumbrado público "eficiente" y donde se van a renovar los pavimentos para "mejorar la seguridad peatonal y la integración paisajística". Asimismo, se reordenará el mobiliario urbano y el ajardinamiento para integrar zonas verdes y arbolado.

El diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, confía en que las obras arranquen en "unos meses", una vez que se adjudique el contrato, se firme y se realice el acta de replanteo.

La Avenida del Almanzora presenta "deterioro en la pavimentación, problemas de colmatación y taponamiento en el saneamiento", toda vez que su red de abastecimiento se encuentra sin mallar. Además, el mobiliario se encuentra "deteriorado" y el alumbrado está "totalmente obsoleto".

El proyecto va a actuar sobre 2.000 metros cuadrados de superficie para eliminar barreras arquitectónicas y crear itinerarios peatonales continuos con aceras de un ancho mínimo de 1,8 metros y pavimentos nivelados.

También se van a renovar las infraestructuras con la sustitución y mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento --en colaboración con Gestagua--, así como la ejecución de canalizaciones para el futuro soterramiento de baja tensión y fibra óptica.

La eficiencia energética será posible con la instalación de un nuevo sistema de alumbrado público LED de alto rendimiento, "cumpliendo con la normativa vigente de eficiencia energética y reducción de la contaminación lumínica".

También se van a unificar los pavimentos, se van a renovar bancos, papeleras y jardineras de hormigón, y se va a instalar césped artificial así como otros elementos ornamentales, incluyendo letras de mármol blanco de Macael con el nombre del municipio.

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