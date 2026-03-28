La Diputación de Almería aprueba el proyecto para modernizar la Avenida Almanzora de Purchena

El presidente de la Diputación de Almería examina el proyecto de renovación de la Avenida del Almanzora. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial ha licitado el contrato de ejecución de obras del proyecto que, con un presupuesto de 544.800 euros, permitirá modernizar la Avenida del Almanzora de Purchena y varias calles aledañas para crear una zona de estancia "accesible y funcional para los vecinos".

Según ha explicado la institución provincial en una nota, la actuación va a dotar de infraestructuras básicas renovadas al municipio en el que se va a incorporar alumbrado público "eficiente" y donde se van a renovar los pavimentos para "mejorar la seguridad peatonal y la integración paisajística". Asimismo, se reordenará el mobiliario urbano y el ajardinamiento para integrar zonas verdes y arbolado.

El diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, confía en que las obras arranquen en "unos meses", una vez que se adjudique el contrato, se firme y se realice el acta de replanteo.

La Avenida del Almanzora presenta "deterioro en la pavimentación, problemas de colmatación y taponamiento en el saneamiento", toda vez que su red de abastecimiento se encuentra sin mallar. Además, el mobiliario se encuentra "deteriorado" y el alumbrado está "totalmente obsoleto".

El proyecto va a actuar sobre 2.000 metros cuadrados de superficie para eliminar barreras arquitectónicas y crear itinerarios peatonales continuos con aceras de un ancho mínimo de 1,8 metros y pavimentos nivelados.

También se van a renovar las infraestructuras con la sustitución y mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento --en colaboración con Gestagua--, así como la ejecución de canalizaciones para el futuro soterramiento de baja tensión y fibra óptica.

La eficiencia energética será posible con la instalación de un nuevo sistema de alumbrado público LED de alto rendimiento, "cumpliendo con la normativa vigente de eficiencia energética y reducción de la contaminación lumínica".

También se van a unificar los pavimentos, se van a renovar bancos, papeleras y jardineras de hormigón, y se va a instalar césped artificial así como otros elementos ornamentales, incluyendo letras de mármol blanco de Macael con el nombre del municipio.