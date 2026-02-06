La Diputación de Almería se despide de 'Fruit Logística' 2026 en Berlín tras exhibir el potencial del agro provincial

Representantes institucionales y empresariales de Almería posan en el expositor de Agropoiente Grupo durante la feria 'Fruit Logística' 2026, celebrada en el recinto Messe Berlín (Alemania). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

BERLÍN/ALMERÍA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las empresas almerienses han cerrado su participación en la Feria 'Fruit Logística' 2026 con un balance "muy positivo" tras mostrar en el recinto Messe Berlín, en Alemania, el potencial de un sector que ha reforzado su reconocimiento internacional y que se ha consolidado como "líder indiscutible en el ámbito europeo".

Durante los tres días que ha durado la feria, una delegación de la Diputación de Almería, liderada por el vicepresidente Ángel Escobar y el diputado provincial Antonio Jesús Rodríguez, ha trasladado a las empresas almerienses que han acudido a Berlín el apoyo y respaldo de la institución provincial, según ha trasladado en una nota.

En este sentido, Escobar ha afirmado que "nos marchamos de Alemania con muy buenas sensaciones, tanto por lo que nos transmiten los agricultores como por las reuniones de trabajo que hemos mantenido para seguir impulsando internacionalmente 'Sabores Almería'".

"Confiamos en que las empresas almerienses puedan fructificar estos contactos y reuniones comerciales en un importante volumen de negocio que siga reforzando a Almería como la provincia más exportadora de Andalucía y España", ha añadido.

Asimismo, el vicepresidente ha recordado que la imagen de 'Sabores Almería' ha estado presente en la feria a través de diferentes soportes publicitarios en un año, como ha recalcado, "crucial dentro de su estrategia de internacionalización".

"El año pasado abrimos negocio con Estados Unidos, Japón y diferentes países de Europa y este año vamos a estar presentes con misiones comerciales tanto en Norte América como en China y Singapur. Estamos convencidos que vamos a seguir escribiendo nuevas páginas en la historia de 'Sabores Almería'", ha expresado.

Escobar ha puesto de manifiesto que el liderazgo agrícola de la provincia se sustenta en datos de producción y exportación. "Almería exporta el 52 por ciento del volumen de toda Andalucía, es decir, uno de cada dos euros que se exportan en nuestra región procede de Almería. Estamos ante 3.583 millones de euros exportados. Esa facturación responde a la producción de cuatro millones de toneladas de frutas y hortalizas", ha matizado.

De esta manera, la institución provincial se despide de esta edición de 'Fruit Logística', un evento que el año pasado congregó a más de 91.000 visitantes procedentes de 140 países y que este año ha contado con más de 2.700 expositores de 94 países repartidos en 26 pabellones. Según los datos que maneja la organización de la feria, más del 91 por ciento de las empresas expositoras esperan un negocio posferia positivo.