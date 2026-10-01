La Diputación de Almería destaca la labor de los graduados sociales para hacer de Almería un referente jurídico

Inauguración del XXI Congreso de Trabajo y Seguridad Social del Colegio de Graduados Sociales de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 1 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha destacado este jueves el trabajo de los graduados sociales para hacer de la provincial un referente jurídico durante su participación en la inauguración del XXI Congreso de Trabajo y Seguridad Social, que reúne a prestigiosos expertos del ámbito laboral y judicial de España.

El evento, que se prolonga hasta este viernes con una amplia programación en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce, constituyen una importante cita especializada que congrega a destacados profesionales del ámbito jurídico, laboral y de la Seguridad Social de España bajo el impulso del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería.

"Con este congreso reforzáis el papel de Almería como capital jurídica y de celebración de eventos gracias, en este caso, a infraestructuras como este maravilloso palacio que nos dan esta posibilidad", les ha manifestado García Alcaina, quien ha valorado el compromiso de unos profesionales que actúan como "nexo y garante jurídico en las relaciones entre trabajadores, empresas y Administración" dentro de "un marco normativo muy complejo".

Del mismo modo, García Alcaina ha puesto como ejemplo de colaboración institucional entre Diputación y el Colegio el acuerdo "pionero" a nivel nacional que mantienen "en favor de las personas más vulnerables de los municipios pequeños con el servicio de asesoramiento jurídico-laboral gratuito que se presta en toda la provincia".

Según ha repasado, durante los últimos cinco años, gracias a dicho acuerdo, se ha prestado asesoramiento a personas y familias en asuntos como las relaciones laborales trabajador-empresa y prestaciones de la Seguridad Social. Además, gracias a su colaboración, "se está atendiendo en este ámbito a familiares y afectados del incendio de Los Gallardos".

El presidente ha recordado que a los graduados sociales y al equipo de gobierno de Diputación "nos mueven los mismos objetivos y la misma pasión que no son otros que los de igualar oportunidades entre almerienses, fijar la población y asegurar que ningún almeriense se quede atrás. Por eso no tenemos la más mínima duda de que con este tipo de alianzas contribuimos a construir una provincia más: solidaria, igualitaria y socialmente justa".

García Alcaina ha acompañado en la inauguración de las jornadas a María del Mar Ayala, presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Almería; Fátima Pérez, decana de Derecho de la UAL; Eduardo Ruiz, presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales; Juan Fernández, vicepresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España y al delegado de Empleo de la Junta en Almería, Amós García.