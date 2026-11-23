El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, durante la presentación del presupuesto provincial para 2027 en Alboloduy, junto al diputado provincial de Hacienda, Álvaro Izquierdo. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

Las cuentas destinan más de 110 a Fomento y prevén el inicio de las obras del Cortijo del Fraile

ALBOLODUY (ALMERÍA), 23 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Almería ha presentado este lunes en Alboloduy su Presupuesto General para 2027, que alcanza los 340 millones de euros, la cifra más alta de su historia y 21 millones más que en el ejercicio anterior, con una dotación de 110,49 millones para el área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua y otros 96,4 millones para Bienestar Social.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, acompañado por el diputado provincial de Hacienda, Álvaro Izquierdo, ha dado a conocer las principales líneas de unas cuentas que tienen como objetivos impulsar las infraestructuras municipales, garantizar la igualdad de oportunidades y mejorar los servicios públicos en los 103 municipios de la provincia, según ha trasladado la institución en una nota.

García Alcaina ha defendido que el presupuesto es "el reflejo de una gestión volcada en la cooperación local y en el apoyo a todos los municipios" y ha destacado que las cuentas alcanzan la mayor dotación histórica en inversiones, bienestar social y sostenibilidad.

El área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua contará con la mayor asignación del presupuesto y la primera vez que esta partida supera la barrera de los 110 millones.

Los recursos se destinarán a la mejora de la Red Provincial de Carreteras, la construcción de instalaciones deportivas, centros sociales y de mayores, así como a actuaciones relacionadas con el abastecimiento de agua, la eficiencia hídrica y el medio ambiente.

Como pilar de esta vertebración, el Plan Provincial de Obras y Servicios (PPOS) permitirá ejecutar actuaciones en los municipios más pequeños, entre ellas obras de pavimentación, redes de saneamiento y agua potable, alumbrado público, parques y zonas verdes. En Alboloduy, las cuentas contemplan la reforma integral de la piscina municipal.

El presupuesto también incorpora el mayor incremento de su historia para el Servicio de Extinción de Incendios, que comenzará 2027 con el Parque de Los Vélez a pleno rendimiento y prevé la puesta en marcha durante ese mismo año del Parque de Bomberos de Huércal de Almería.

Asimismo, en 2027 se culminarán los Planes Especiales Plurianuales, que incluyen actuaciones de mejora de cementerios y la construcción del primer camposanto de Balanegra, así como intervenciones para acondicionar y equipar espacios culturales de la provincia. Además, se prevé la construcción de pabellones deportivos en Benahadux, Arboleas, Antas y Vélez-Blanco.

96 MILLONES PARA BIENESTAR SOCIAL Y 35 PARA PROYECTOS SOSTENIBLES

El área de Bienestar Social, Igualdad y Familia dispondrá de 96,4 millones de euros, lo que supone un incremento de diez millones respecto a 2026.

El Servicio de Ayuda a Domicilio será uno de los principales destinatarios de los recursos, con el objetivo de mejorar la atención a las personas mayores, fomentar la autonomía personal de las personas dependientes y ampliar la red de centros sociales.

Las actuaciones también buscarán combatir la soledad no deseada y reforzar el apoyo a los cuidadores familiares, dentro de la estrategia provincial de "cuidar al que cuidan".

De otro lado, la Diputación ha anunciado que 2027 será el 'Año de la Sostenibilidad y la Economía Verde', con nuevas inversiones en el Ciclo Integral del Agua y el equipamiento de puntos limpios en las comarcas de Los Vélez, Almanzora y Levante.

La puesta en marcha de las Agendas Locales Urbanas y de los Planes de Actuación Integrada permitirá movilizar 35 millones de euros para desarrollar proyectos sostenibles y favorecer la creación de empleo verde en estas comarcas.

En Los Vélez se prevén actuaciones como la regeneración urbana de Vélez-Rubio, el Espacio Escénico y la reforma de la Tercia en María, la terminación del pabellón de Vélez-Blanco y la recuperación del Centro de Interpretación del Esparto.

En las comarcas del Levante y el Almanzora se incluyen el Eco Bulevar de Vera, el Parque Minero de la Geoda en Pulpí, las obras del Frente Costero de Mojácar, el Auditorio de Albox, la conexión de Cosentino con la Vía Verde y la humanización de la avenida del Almanzora en Olula del Río.

MÁS DE 13 MILLONES PARA CULTURA Y DEPORTE

Las áreas de Cultura y Deporte contarán conjuntamente con más de 13,2 millones de euros, de los que 7,56 millones corresponden a Cultura, Cine e Identidad Almeriense y 5,76 millones a Deportes, Vida Saludable y Juventud, para facilitar el acceso de la población a la actividad física y acercar la programación cultural a todos los municipios de la provincia.

En materia deportiva, las cuentas permitirán ampliar el número de municipios que acogen los Juegos Deportivos Provinciales, además de mantener el apoyo al deporte adaptado y a las Escuelas de Deporte y Salud.

En el ámbito cultural, el Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) continuará como uno de los principales proyectos de la institución. El patrimonio también tendrá un papel destacado, ya que la Diputación prevé iniciar durante 2027 las obras de recuperación del Cortijo del Fraile, junto con actuaciones de recuperación de templos y cuarteles en distintos puntos de la provincia.

El presupuesto también refuerza las marcas provinciales. En el caso de 'Costa de Almería', se mantendrá la promoción del turismo de interior y cultural "para desestacionalizar el destino, conectando con nuevos mercados y reforzando los ya existentes".

Por su parte, 'Sabores Almería' continuará su expansión internacional "para propiciar el crecimiento en ventas y mercados de las empresas agroalimentarias y sus productos".

La marca 'Talento Almeriense' contará con partidas específicas para iniciar su promoción en nuevos mercados y apoyar a creadores, artesanos y artistas de la provincia.

En el ámbito cinematográfico, la institución mantendrá su respaldo al Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) y reforzará el trabajo conjunto con la oficina provincial del cine 'Filming Almería'.

IMPULSO A LA DIGITALIZACIÓN

Los ayuntamientos y entidades locales de la provincia comenzarán 2027 como usuarios de la nueva plataforma de administración electrónica 'Gestiona'. Esta herramienta integra la oficina virtual, la sede electrónica, el registro de entrada y salida, el portafirmas y los servicios de interconexión con la Administración General del Estado.

La institución provincial ya ha completado las dos primeras fases de implantación y prevé que, a partir del 15 de diciembre de 2026, todos los ayuntamientos y entidades locales puedan acceder a la última actualización de la plataforma, "para agilizar los trámites".

El área de Presidencia y Promoción de la Provincia contará con 56,31 millones de euros, mientras que Economía y Digitalización dispondrá de 48,06 millones. Por su parte, Recursos Humanos y Contratación tendrá una dotación de 8,71 millones y Asistencia a Municipios, de 6,70 millones.

García Alcaina ha destacado que las cuentas permitirán culminar los Planes Provinciales y los Planes Especiales de Cementerios y Pabellones, además de impulsar los Planes de Actuación Integrada y programas como 'Alpujarra Conectada'.