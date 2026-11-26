Archivo - Imagen de archivo de una visita a las obras de mejora de una carretera provincial de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería elevará al Pleno del próximo lunes, 30 de noviembre, el Plan de Inversiones en la Red Provincial de Carreteras 2027-2028, que cuenta con un presupuesto inicial de 15 millones de euros y contempla 46 actuaciones repartidas por todas las comarcas de la provincia para mejorar el estado del firme, las infraestructuras y la seguridad vial.

La rehabilitación del firme constituye la intervención más frecuente, puesto que el programa se dirige a carreteras cuyo pavimento está tan deteriorado que "las tareas ordinarias de mantenimiento ya no son suficientes para devolverle sus condiciones iniciales". En otros tramos, junto a la renovación del firme, se prevén mejoras adicionales, según ha informado la institución provincial en una nota.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha detallado el contenido técnico de este programa, cuyo objetivo es "recuperar unas condiciones adecuadas de circulación".

"Este plan contempla actuaciones en todas las comarcas de la provincia con el objetivo de reducir los puntos conflictivos de la red y reforzar la seguridad vial", ha señalado García Alcaina.

El plan prevé también mejorar la fluidez y la comodidad del tráfico, especialmente en las intersecciones, así como facilitar el acceso a las poblaciones. Además, incluye trabajos de señalización y balizamiento "para hacer más visibles y seguros los recorridos".

Las intervenciones abarcan la reparación de pequeñas obras de paso y drenaje transversal, muros y pretiles de contención y protección, el revestimiento de cunetas para mejorar la evacuación del agua y el ensanche o mejora de la plataforma cuando sea necesario.

Asimismo, el programa busca dar continuidad a tramos cuya ejecución comenzó en planes anteriores y quedó pendiente por falta de presupuesto. Para su elaboración se han tenido en cuenta el estado de las carreteras, la seguridad vial y la accesibilidad a los municipios.

ACTUACIONES DE MAYOR INVERSIÓN

La actuación con mayor dotación presupuestaria corresponde a la rehabilitación del firme y mejora de la AL-4300, que conecta la A-7 en El Ejido con Balanegra a través de Balerma, con 760.000 euros, seguida de la AL-6107, entre Albanchez y Rambla Aljibe de Lubrín por Los Molinas, con 580.000 euros.

También destacan los 540.000 euros previstos para la AL-3115, que conecta la N-344 en Retamar con el faro de Cabo de Gata; los 530.000 euros para la AL-3106, desde la A-7 en Níjar hasta Las Negras por Campohermoso y Fernán Pérez, y los 520.000 euros para la rehabilitación del firme de la carretera que une la A-92 con Calar Alto por Aulago, en Gérgal.

El programa destina otros 500.000 euros para rehabilitar el firme de la AL-9100, desde la AL-9102 en Topares hasta el límite de la comunidad autónoma por Las Cobatillas, en Vélez-Blanco.

OBRAS EN ALMERÍA, PECHINA, NÍJAR Y EL PONIENTE

Entre las actuaciones previstas figuran la rehabilitación del firme de la AL-3100, desde la AL-3117 hasta Sierra Alhamilla de Pechina, con 400.000 euros; la AL-3116, entre la N-344 y la AL-3104 en Venta Gaspar, con 270.000 euros, y la AL-3202, entre Almería y Costacabana, con 260.000 euros.

En Níjar se han previsto 300.000 euros para la rehabilitación del firme y mejora de la AL-3108, desde la A-7 hasta San José por Los Nietos; 250.000 euros para la AL-3111, desde la autovía hasta Campohermoso por San Isidro, y 300.000 euros para la AL-3201, entre Ruescas y el Cortijo Nazareno.

En el Poniente, se contempla la rehabilitación del firme y mejora de la AL-3300, entre Roquetas de Mar y Punta Sabinar, en El Ejido, con 300.000 euros; la AL-3302, desde Venta Cosario hasta la A-1050 en La Mojonera, con 240.000 euros, y la AL-3303, entre Santa María del Águila y la A-358 en Pampanico, con 280.000 euros.

A estas actuaciones se suman los 300.000 euros para la AL-3304, desde la A-1050 hasta El Solanillo por Los Llanos de Vícar; los 360.000 euros para la AL-3307, entre Vícar y El Ejido por Cuatro Puertas, en La Mojonera, y los 240.000 euros para rehabilitar el firme de la AL-4301, desde la A-7 hasta Los Baños de Guardias Viejas.

En Adra, se prevé destinar 400.000 euros a la rehabilitación del firme y mejora de la AL-6300, que conecta la A-7 con la A-1175 por La Alquería.

ALPUJARRA, ANDARAX Y FILABRES

El plan recoge una inversión de 360.000 euros para la rehabilitación del firme de la carretera que conecta Tabernas con Tíjola por Velefique, Bacares y Bayarque, así como 280.000 euros para la AL-3103, desde la N-340a en Tabernas hasta Turrillas.

Asimismo, incluye la rehabilitación del firme y mejora de la carretera entre Canjáyar y Abla por Ohanes, Tices y Santillana, con 300.000 euros, así como la rehabilitación del firme de la AL-3406, entre Alhabia e Íllar por Terque y Bentarique, con 260.000 euros, y de la AL-3407, desde Alhabia hasta el cruce de la Venta del Pino, en Alboloduy, con 400.000 euros.

A estas obras se añaden la rehabilitación del firme de la AL-4101, entre Sorbas y Uleila del Campo, con 360.000 euros; el acondicionamiento y mejora de la AL-4402, desde la A-348 hasta Ohanes por Beires, con 280.000 euros, y la rehabilitación del firme de la carretera que conecta Gérgal con la AL-3102 por Olula de Castro y Castro de Filabres, con 200.000 euros.

En la Alpujarra se contemplan 280.000 euros para la rehabilitación del firme y mejora de la AL-5402, desde Laujar de Andarax hasta la A-337 por Paterna del Río y Bayárcal; 360.000 euros para la AL-5404, desde la A-92 en Abrucena hasta la AL-5405 por la estación de ferrocarril de Abla, y 340.000 euros para la AL-5405, desde Abla hasta el límite provincial con Granada.

ALMANZORA, LEVANTE Y LOS VÉLEZ

El programa recoge la rehabilitación del firme y mejora de la AL-5100, entre Tahal y Albanchez por Alcudia de Monteagud y Líjar, con 400.000 euros; la AL-6101, entre Purchena y Sierro por Suflí, con 200.000 euros; la AL-6102, entre Purchena y Somontín por Urrácal, con 240.000 euros, y la AL-6106, desde la AL-5100 hasta la A-1100 en Cóbdar, con 200.000 euros.

En el Levante se han previsto tres actuaciones de 300.000 euros cada una para la rehabilitación del firme y mejora de la AL-5107, entre Carboneras y Garrucha por Mojácar; la AL-6111, desde la N-340a hasta Turre, y la AL-7105, desde la A-1101 hasta la N-340a por La Ballabona, en Antas.

A ello se añaden los 360.000 euros para la rehabilitación del firme y mejora de la AL-7107 y AL-7107R, entre la A-370 en Vera y la A-332 en Pulpí por el Pozo del Esparto, en Cuevas del Almanzora.

Entre las inversiones previstas figuran la rehabilitación del firme y mejora de la AL-7100, entre Albox y Chirivel por El Saliente, con 200.000 euros; la AL-8100, desde Oria hasta el límite provincial con Granada en Cúllar, con 300.000 euros, y la AL-8102, entre Vélez-Rubio y Taberno, con 280.000 euros.

En Huércal-Overa se han previsto 320.000 euros para la rehabilitación del firme y mejora de la carretera que conecta la N-340a con Abejuela por Úrcal y otros 200.000 euros para rehabilitar el firme de la AL-9106, desde la AL-9105 hasta La Fuensanta.

Además, en Los Vélez se contemplan 250.000 euros para la rehabilitación del firme y mejora de la AL-9102, desde la A-317 en Vélez-Blanco hasta la A-317 en Cañadas de Cañepla por Topares.

El plan también recoge dos actuaciones de señalización horizontal en las zonas norte y sur de la red provincial de carreteras, con un presupuesto de 200.000 euros cada una.